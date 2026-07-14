Abogados investigarán reclamos de encubrimiento de la red eléctrica GB sobre riesgo de apagón

El operador de la red de Gran Bretaña ha contratado a investigadores independientes para investigar acusaciones de que su personal estuvo involucrado en encubrimientos sobre el sistema de energía estando en mayor riesgo de apagones durante la ola de calor.

El operador del sistema de energía propiedad del gobierno enfrentará el escrutinio de una firma legal externa después de que un denunciante afirmara que se advirtió al personal de la sala de control que no dejara un rastro de papel relacionado con los esfuerzos para estabilizar el sistema de energía durante las altas temperaturas registradas a finales de junio.

Las acusaciones, planteadas la semana pasada en el parlamento por la ministra sombra conservadora Claire Coutinho, incluyen afirmaciones de que altos directivos en el Operador del Sistema Nacional de Energía (Neso) estaban “arriesgando apagones para proteger la reputación de Neso”.

“Estos denunciantes vienen a mí porque están preocupados de que la red se esté volviendo cada vez más inmanejable y no tienen fe en que sus preocupaciones estén siendo tomadas en serio internamente,” dijo Coutinho.

Los datos de la industria muestran que la frecuencia de la red eléctrica cayó por debajo de los límites operativos mientras una cúpula de alta presión limitaba la generación de energía renovable y provocaba cortes no planeados en las plantas de gas, al mismo tiempo que la demanda de electricidad para alimentar los sistemas de aire acondicionado aumentaba.

El denunciante alegó que durante este periodo altos directivos ordenaron al personal de la sala de control asegurarse de que no hubiera rastro de auditoría o registros de las decisiones clave tomadas en relación con la gestión de las fluctuaciones en el sistema eléctrico.

En una carta al organismo de protección de datos del Reino Unido, Coutinho dijo que un denunciante había alegado que se había ordenado al personal no mantener registros permanentes de sus decisiones y que el equipo de asuntos corporativos de Neso intentó presionar a los operadores para tomar decisiones con el fin de proteger la reputación de la organización.

“Si es verdad, esto no es más que un escándalo,” dijo Coutinho en el parlamento la semana pasada.

Neso dijo en un comunicado el lunes que a pesar de las condiciones sin precedentes, la red había operado de forma segura y la frecuencia y el voltaje del sistema de energía se habían mantenido dentro de los límites legales.

La frecuencia de la red cayó por debajo de los límites operativos de Neso de entre 49,8Hz y 50,2Hz utilizados para prevenir el riesgo de apagones durante la mayor parte del periodo entre las 17:30 y las 18:30 del 23 de junio. Pero la frecuencia más baja registrada fue de 49.66Hz, que aún está por encima del límite legal de 49.5Hz requerido por las regulaciones del gobierno.

El operador del sistema tuvo que dar la alarma sobre los suministros de electricidad dos veces en la última semana de junio como resultado del impacto de la ola de calor.

Se estima que tuvo que pagar millones por unas pocas horas de electricidad de emergencia generada por las plantas de energía a gas, una de las principales causas de las emisiones de carbono atmosférico que están acelerando el calentamiento global.

Craig Dyke, un director en Neso, dijo que se llevará a cabo una “profunda revisión” de las operaciones del sistema. “Neso ha encargado una investigación independiente sobre las recientes acusaciones en torno a la toma de decisiones y el mantenimiento de registros,” añadió.

Ambos informes serán publicados, según el operador del sistema.