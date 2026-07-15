Un economista explica el precio de la gasolina.

No, no soy yo. (Más adelante.) En este momento hay un gran debate entre los observadores del mercado entre aquellos que señalan que los precios del petróleo crudo (hasta esta semana) habían descendido a niveles casi preguerra y aquellos que argumentan que tanto los fundamentos del mercado como el riesgo geopolítico deberían respaldar precios mucho más altos, incluso por encima de los $100 por barril. El público podría ser perdonado por estar confundido y/o escéptico sobre lo que está sucediendo con los precios y nuestra capacidad para explicarlo.

Este es un problema real con el que los economistas a menudo luchan, dado que muchas de sus predicciones posteriormente no se cumplieron. Como dijo Greg Mankiw, un economista de Harvard, una vez: “Siempre hemos sido malos pronosticando. ¿Eso daña nuestra credibilidad? Probablemente.” (Esta cita es de Profecía por Carrissa Veliz, p. 67) Se podría defender a los economistas señalando que los políticos también a menudo hacen predicciones que no se cumplen, incluyendo sobre el estado actual de la Guerra de Irán y su impacto en los precios, pero los políticos no pretenden ser científicos.

Parte del problema se deriva del comportamiento aparentemente ilógico de los precios. Una vez en un programa de radio, un oyente me preguntó por qué las diferentes estaciones de gasolina cobraban precios distintos, mientras que otro preguntó por qué diferentes estaciones cobraban el mismo precio. Dudé en mis respuestas pero el punto es que las personas perciben los precios como establecidos por humanos, a menudo un humano específico, ya que pueden ver una estación de gasolina cambiando los precios.

Esto nos lleva al filósofo David Hume, quien señaló, “…que nada existe sin una causa de su existencia” y al referirse a la casualidad creía que era una forma de ocultar la causa. (También de Veliz, p. 108) Sustituya la “mano invisible del mercado” de Adam Smith por la casualidad y tendrá a lo que muchos economistas recurren como el deus ex machina, una excusa que explica los movimientos de precios como impuestos por fuerzas externas, a menudo opacas.

Entonces, ¿qué mueve los precios de la gasolina? Es cierto que un propietario de una estación nota el precio en otras estaciones y debe elegir si igualarlos, superarlos y perder negocios o rebajarlos y obtener ventas pero a expensas de la ganancia. Sin embargo, un paso antes está el precio al por mayor que paga el propietario de la estación; la mayoría de las estaciones enfrentarán el mismo precio al por mayor, por lo que los precios rara vez divergen significativamente de una estación a otra. Dicho esto, diferentes ubicaciones pueden significar costos muy diferentes; los costos de terrenos cerca de una autopista suelen ser mucho más altos que en áreas rurales. Los costos de entrega dependen de qué tan cerca está una estación del mayorista y si los suministros se transportan largas distancias.

Pero el precio al por mayor ni existe en el vacío ni es establecido por una persona específica. Más bien, los mayoristas compran a los refinerías y el número limitado de refinerías significa que a menudo son tomadores de precios, pagando lo que las refinerías establecen con pocas opciones. Puede parecer que los precios de las refinerías se establecerían por los precios del petróleo crudo y el costo de refinarlo, pero en realidad se establecen por el precio del mercado spot de un producto. Si vende por debajo de ese precio, sus ventas se dispararán hasta que se agoten y perderá dinero en cada galón; precio por encima del nivel del mercado spot y sus clientes irán a otro lugar.

Entonces, ¿de dónde proviene el precio spot de la gasolina? Aquí es donde entra en juego la mano no tan invisible del mercado. Hace décadas, el precio spot era determinado por los comerciantes en los principales mercados: la Costa del Golfo de EE. UU., Rotterdam y Singapur especialmente. Los precios subirían o bajarían para equilibrar el mercado; nadie compra, el precio baja, nadie vende, el precio sube. Similar a un clásico dibujo animado de The New Yorker donde el presentador dice que el mercado bajó porque nadie quería comprar. (Sí, es simplista.)

Por supuesto, hay más que solo la oferta y la demanda observadas de gasolina en un centro de operaciones, también conocidas como los fundamentos. Las expectativas juegan un papel importante, incluidas las expectativas de los fundamentos: se acerca la temporada de viajes en verano, ¿entrará en mantenimiento una refinería local? Así como factores menos tangibles, ¿podría estallar una guerra en Oriente Medio y cosas por el estilo. Entonces, el equilibrio físico es también influenciado por lo intangible: expectativas y percepciones.

Esto se ha acercado a la mano invisible, especialmente ahora que esos intercambios se hacen con frecuencia en línea y los compradores y vendedores no son tan visibles. Pero en última instancia, esos intercambios en línea a menudo se originan en los centros de operaciones comerciales como el NYMEX donde tradicionalmente los comerciantes gritaban órdenes de compra y venta, reaccionando a quién a su alrededor compraba o vendía. La clásica comedia Trading Places representa esto muy bien, incluida la forma en que los comerciantes reaccionan a lo que piensan que otros comerciantes están pensando y haciendo.

Aquí es donde los mercados pueden parecer alejados de la realidad: la violencia en Israel puede que no tenga un gran impacto en el mercado, pero los comerciantes saben que otros comerciantes están observando y reaccionando a las noticias que llegan. Un ataque terrorista en Israel puede no tener nada que ver con el mercado del petróleo, pero los comerciantes temen que otros reaccionen y así lo hacen. Estos tipos de factores generalmente no tienen un impacto persistente en el mercado, pero a diario, incluso por hora, pueden mover los precios al alza o a la baja, a veces bruscamente.

En la actualidad, parece que los comerciantes en los mercados de papel están reaccionando en parte al equilibrio actual del mercado, las expectativas para la economía global y la demanda, y las preocupaciones geopolíticas, desde amenazas de suministro hasta las posibilidades de un alto el fuego con una duración incierta. Y aunque hay numerosos expertos opinando sobre la situación política en Oriente Medio, con prácticamente todas las posibilidades excepto una invasión alienígena siendo consideradas por alguien, también hay muchas opiniones sobre los fundamentos.

Esto se debe a que a diferencia de los sistemas de inventario “justo a tiempo”, el mercado petrolero global es transparente. La imaginería satelital proporciona información mucho mejor sobre las existencias globales de petróleo que en el pasado, pero las estimaciones de la demanda y la oferta continúan siendo impulsadas por una combinación de análisis y conjeturas. La EIA, la IEA y la OPEP junto con numerosas firmas consultoras producen detalladas previsiones sobre el equilibrio del mercado un año o más en el futuro, pero estas son sugerentes no definitivas. Los comerciantes reaccionan a las nuevas publicaciones de estos informes porque saben que otros comerciantes también lo harán, no porque los consideren definitivos.

Hace un cuarto de siglo, produje un informe llamado “Factores de Volatilidad de los Precios del Petróleo” para la reunión de la International Energy Forum 2002 en Osaka, posteriormente publicado aquí: https://www.jstor.org/stable/24808868. Cuantificó algunas de las incertidumbres sobre los datos del mercado actual y las previsiones a corto plazo. La figura a continuación es un gráfico actualizado, que muestra lo que la IEA llama “Miscelánea para equilibrar,” es decir, la discrepancia entre la oferta global, la demanda y el cambio en las existencias. Básicamente, en julio de 2026, no pudieron contabilizar aproximadamente 1.2 mb/d de petróleo en el segundo trimestre de 2025. Eso parece mucho hasta que te das cuenta de que es menos del 1% de la demanda de petróleo. Aún así, parafraseando a Everett Dirksen, un millón de barriles al día aquí, un millón de barriles al día allá, pronto se está hablando de dinero de verdad.

Como se esperaría, las previsiones son mucho más volátiles e inciertas. En teoría, predecir la demanda global de petróleo debería ser mucho más sencillo que los precios o la oferta, pero la figura a continuación muestra el cambio de un trimestre a otro en la demanda mundial de petróleo basado en los informes mensuales actuales de la EIA, la IEA y la OPEP. (El informe de la OPEP no incluye datos para 2025, he utilizado un informe anterior.) Las expectativas varían hasta en 2 mb/d especialmente en el actual mercado perturbado. Y nuevamente, los comerciantes no solo reaccionan a los cambios en las previsiones publicadas sino al hecho de que otros comerciantes responderán a ellas, incluso si no las consideran creíbles.

Lo que nos lleva al economista que explica los precios de la gasolina. John Maynard Keynes hizo fama en el mercado de valores, pero antes de eso, perdió una fortuna dos veces, pero en la mejor tradición académica (o debería ser), reconoció las deficiencias de su estrategia y la adaptó, terminando como un hombre rico. La lección: la economía no determina el precio de un activo, la percepción de los comerciantes sobre la economía sí lo hace. Y el mercado actual nos está enseñando que las percepciones pueden variar bastante.