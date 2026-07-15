Warren Buffett en el mercado de hoy: Es difícil encontrar valores cuando todos prefieren el juego

Warren Buffett criticó un mercado de valores que, según él, está cada vez más impulsado por operaciones especulativas, en lugar de invertir a largo plazo.

“Es difícil encontrar valores cuando todos prefieren apostar”, dijo Buffett a Becky Quick de CNBC.

El presidente de Berkshire Hathaway tuvo duras palabras sobre el mercado de valores a principios de este año. En mayo, comparó el mercado de valores con “una iglesia con un casino adjunto”, señalando específicamente el aumento en las operaciones de opciones de un día como “apuestas”.

El mercado de valores ha subido a máximos históricos este año, superando una preocupación por un choque energético debido a una guerra en curso con Irán. Los escépticos han dicho que hay demasiada especulación en acciones relacionadas con la expansión de la inteligencia artificial, con vehículos como opciones y fondos cotizados apalancados alimentando el fuego. Las acciones han atraído cada vez más a los comerciantes minoristas en masa, que están comprando acciones del fabricante de chips de memoria Micron y la reciente IPO SpaceX.

El multimillonario inversor, de 95 años, conocido por su firme adhesión a la inversión en valor, expresó su creencia de que las oportunidades de inversión más significativas son escasas y requieren un enfoque paciente y disciplinado.

“Existen momentos en los que las oportunidades se te presentan tan rápidamente que no puedes, ya sabes, es increíble”, dijo el presidente de Berkshire. “Y luego hay otros momentos en los que tienes mucha suerte si encuentras una cosa en un par de años. Y siempre debería ser eso lo que prevalezca”.

“Pero como a los humanos les encanta tanto apostar, hay más dinero en cultivar apostadores que en cultivar inversores”, dijo.