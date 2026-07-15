Espagne reservó su lugar en la final de la Copa del Mundo de 2026 con una impresionante victoria por 2-0 sobre Francia en Dallas, poniendo fin a las esperanzas de una despedida triunfal de Didier Deschamps.

La Roja ahora se enfrentará a Inglaterra o Argentina en la final del domingo después de producir una exhibición disciplinada y clínica que dejó frustrado al ataque lleno de estrellas de Francia.

El avance llegó después de 20 minutos después de un momento de brillantez y valentía de Lamine Yamal.

El ala adolescente se adelantó a Lucas Digne mientras el defensor de Francia intentaba despejar sus líneas, provocando contacto y un penal a pesar de las protestas de Les Bleus.

Mikel Oyarzabal no mostró signos de nervios desde el punto de penal, enviando su penal enfáticamente alto hacia la esquina superior derecha más allá de la inmersión de Mike Maignan para darle a España una ventaja merecida.

La tarde de Francia empeoró poco después cuando William Saliba tuvo que retirarse por una lesión en la espalda a mitad del primer tiempo.

[Falta la traducción de la imagen con Oyarzabal de España]

Ataque francés detenido

A pesar de contar con jugadores como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola, Francia tuvo dificultades para crear oportunidades significativas contra la defensa organizada de España.

Aymeric Laporte y Pau Cabarsí fueron excelentes en el corazón de la línea defensiva, mientras que Unai Simón rara vez fue llamado a actuar seriamente.

La mejor oportunidad de Mbappé antes del descanso fue cuando el delantero corrió hacia el gol, pero Simón corrió desde su línea y despejó el peligro antes de que el capitán de Francia pudiera terminar.

España parecía cada vez más peligrosa en el contraataque después del descanso y duplicó su ventaja justo antes de la hora a través de una fuente poco probable.

Después de que Dani Olmo y Pedro Porro se combinaran brillantemente en el borde del área, el lateral izquierdo del Tottenham continuó su carrera antes de disparar con calma pasto a Maignan para poner el 2-0 y dejar a Francia enfrentando una montaña que escalar.

[Falta la traducción de la subsección “Las piernas frescas no logran impactar”]

Deschamps respondió introduciendo piernas frescas, con Desire Doué y Rayan Cherki siendo lanzados a la acción, pero Francia nunca encontró su ritmo.

Sus frustraciones se desbordaron cuando Mbappé recibió una tarjeta amarilla tarde después de una entrada imprudente sobre Simón.

El acercamiento más cercano de Les Bleus a un avance ocurrió cuando Mbappé obligó a Marc Cucurella a realizar un bloqueo importante antes de que Simón se recuperara de un error raro para negar a Doué al final del partido.

Para el final, Francia solo había logrado tres tiros a puerta y generó solo 0.3 goles esperados a pesar de la variedad de talento ofensivo a su disposición.