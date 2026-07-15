Rubio promete desmantelar la Corte Penal Internacional Ladrillo por ladrillo

El Secretario de Estado Marco Rubio ha prometido desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI) “ladrillo a ladrillo, si es necesario”, acusándola de librar una guerra legal contra los Estados Unidos a través de “estatutos, acuerdos y la fuerza de la llamada ley internacional”.

El Departamento de Estado describió el anuncio como una campaña “de todo el Gobierno” para deshabilitar sistemáticamente la corte y presionar a otros países para que rechacen su autoridad sobre los estadounidenses. Oficiales han discutido sanciones adicionales, restricciones de viaje, revocaciones de visa y presiones diplomáticas. La mayoría de esas medidas siguen siendo propuestas en lugar de acciones completadas.

Rubio argumenta que la CPI ha pasado de ser un tribunal para atrocidades extraordinarias a una institución radical que amenaza a miembros del servicio estadounidense, agentes de la ley y líderes políticos.

El Departamento de Justicia declaró el 2 de julio que no cooperaría con investigaciones, extradiciones o transferencias de la CPI que involucren a estadounidenses porque Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma.

El argumento de soberanía de Rubio

La descripción de Rubio omite la distinción entre la afiliación a tratados y la jurisdicción territorial.

La CPI enjuicia a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. No reemplaza automáticamente a los tribunales nacionales. Según el principio de complementariedad del Estatuto de Roma, el tribunal generalmente solo puede proceder cuando el país con jurisdicción no está dispuesto o genuinamente no puede investigar o enjuiciar el caso por sí mismo.

La autoridad de la corte también depende muchas veces de dónde ocurrió el presunto crimen, no de si el país de origen del sospechoso se unió a la CPI.

Eso se asemeja a la jurisdicción penal ordinaria en los Estados Unidos. Un ciudadano extranjero que comete un crimen en suelo estadounidense puede enfrentar un juicio en un tribunal estadounidense, aunque el gobierno de la persona nunca haya consentido explícitamente a la ley estadounidense.

La pregunta central de jurisdicción era dónde ocurrieron los supuestos crímenes, no si Rusia se unió a la corte.

(…Continúa)