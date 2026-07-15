La economía de China crece un 4,3% en el segundo trimestre, el más lento desde finales de 2022

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AP/CHINATOPIX

HONG KONG – La economía de China se desaceleró bruscamente a un ritmo de crecimiento anualizado del 4,3% en el trimestre abril-junio, dijo el gobierno el miércoles, el más débil en más de tres años.

Los datos oficiales no estuvieron a la altura de las previsiones y estuvieron muy por debajo del fuerte ritmo de crecimiento del 5% de la economía en enero-marzo, a pesar de un aumento de las exportaciones impulsado en parte por el auge de la inteligencia artificial y por la sólida demanda mundial de vehículos eléctricos chinos.

China ha hecho caso omiso en gran medida de los impactos económicos más amplios de la guerra de Irán, ya que los crecientes precios de la energía elevaron la inflación global. Las exportaciones aumentaron un 17,6% en el primer semestre del año respecto al año anterior y un 27% en junio, según datos de aduanas.

Pero el gasto y la inversión internos se han quedado rezagados, lo que limita el impulso de la manufactura de exportación para una economía que ha luchado por recuperar impulso desde que partes de China fueron bloqueadas durante la pandemia de COVID-19.

“Este fue el crecimiento más lento en cualquier trimestre desde el cuarto trimestre de 2022 afectado por el bloqueo”, dijo en una nota Lynn Song, economista jefe para la Gran China de ING Bank.

Algunos economistas dicen que la economía de China se está volviendo cada vez más desequilibrada a medida que el fuerte apoyo estatal y las inversiones privadas se vierten en tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, los chips de computadora y la robótica, mientras que otras áreas como la manufactura de menor valor y las industrias de servicios que crean empleos languidecen.

Las exportaciones de productos de alta tecnología, como vehículos eléctricos, chips de computadora y otros equipos electrónicos, han aumentado considerablemente, ayudadas por un fuerte apoyo gubernamental desde que los líderes de China han hecho del desarrollo de tecnologías avanzadas una máxima prioridad.

China registró un superávit comercial mundial récord de 1,2 billones de dólares el año pasado, lo que generó quejas de los responsables políticos de otros países sobre sus desequilibrios comerciales con la segunda economía más grande del mundo. Muchos han señalado esos fuertes subsidios estatales, que, según dicen, contribuyen a un exceso de oferta de productos manufacturados que terminan exportándose al extranjero. La producción industrial en valor aumentó un 5,4% en el primer semestre del año respecto al año anterior.

Como ocurre en muchos países, la expansión de la IA y la robótica también ha generado preocupaciones en el país sobre si las empresas crearán suficientes empleos para sostener el crecimiento en el largo plazo.

Las familias chinas han recortado sus grandes compras, su apetito por el gasto se ha visto limitado por una prolongada caída del sector inmobiliario y las incertidumbres sobre el empleo y los salarios.

Como China sigue dependiendo de sus exportaciones para sostener el crecimiento general, “el modelo de crecimiento chino se ha vuelto cada vez más desequilibrado”, dijo Eswar Prasad, profesor de economía y política comercial en la Universidad de Cornell. Un aumento sustancial de la demanda interna será difícil ya que la confianza sigue siendo débil, añadió.

Mao Shengyong, subdirector de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, dijo a los periodistas que, dada la situación global cada vez más inestable e incierta, el desequilibrio entre una oferta fuerte y una demanda débil “sigue siendo grave” en el país.

A medida que China se centre en la fabricación de alta tecnología y busque un “crecimiento económico de mayor calidad”, trabajará para construir un mercado interno sólido y ofrecerá apoyo para mantener estable el empleo, dijo.

Destacando los puntos más débiles de la economía, la inversión en activos fijos, como equipos de fábrica, cayó un 5,7% interanual en el primer semestre del año, mientras que las ventas minoristas de bienes de consumo aumentaron un magro 1,3%. Los precios de la vivienda continuaron cayendo.

La economía de China está atravesando una “transición significativa”, afirmó Wei Li, director de inversiones en activos múltiples de BNP Paribas Securities (China).

Para todo 2026, los líderes chinos han fijado un objetivo de crecimiento del 4,5% al ​​5%, más lento que el 5% del año pasado. El crecimiento económico general durante el primer semestre del año fue del 4,7%, según mostraron los datos publicados el miércoles.

El Fondo Monetario Internacional elevó recientemente su pronóstico para el crecimiento anual de China en 0,2 puntos porcentuales, hasta el 4,6%. Se espera que la economía de China se expanda sólo un 4,1% en 2027.