Anthropic se acerca más a la mega

Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, durante la Cumbre de Constructores de la empresa en Bengaluru, India, el 16 de febrero de 2026. – Samyukta Lakshmi | Bloomberg | Getty Images

Anthropic está programando reuniones con inversores antes de una posible oferta pública inicial más adelante este año, una persona con conocimiento de los planes le dijo a CNBC.

Los banqueros que lideran la oferta están programando reuniones entre inversores potenciales y ejecutivos de la empresa de inteligencia artificial detrás de los populares modelos Claude, dijo la persona, que prefirió mantenerse en el anonimato al hablar sobre el proceso.

Las reuniones sugieren que los preparativos para la IPO de Anthropic van avanzando, ya que los banqueros comienzan a evaluar la demanda de los inversores antes de una presentación formal y una posterior venta de acciones. Anthropic presentó de manera confidencial su prospecto de IPO ante la Comisión de Valores y Bolsa el mes pasado, pero no ha revelado cuándo planea debutar.

La gigante startup de inteligencia artificial podría salir a los mercados públicos tan pronto como octubre, aunque la fecha podría cambiar, según Bloomberg, que fue el primero en informar sobre las reuniones con inversores. Un portavoz de Anthropic declinó hacer comentarios.

Una cotización de Anthropic se sumaría al impulso generado por la masiva IPO de SpaceX en junio y abriría aún más los mercados públicos a las empresas en el centro del auge de la IA. Esto sigue a años en los que los nombres más grandes de la industria permanecieron en privado mientras recaudaban cientos de miles de millones de dólares de los inversores.

Anthropic parece estar a punto de superar a su rival OpenAI en los mercados públicos, lo que podría ser una ventaja para la startup si el entusiasmo por la IA disminuye más adelante. OpenAI también presentó de manera confidencial una solicitud de IPO ante la SEC en junio, pero no ha revelado detalles adicionales.