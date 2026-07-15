Puntos estrangulados de envío aumentan los costos comerciales incluso después de la guerra en Irán

Después de que termine la guerra con Irán y el tráfico fluya libremente a través del Estrecho de Hormuz, el mundo continuará experimentando efectos a largo plazo del conflicto. El mercado petrolero será el principal problema, con compradores y vendedores de petróleo crudo y productos derivados conscientes del fuerte potencial de interrupciones en el suministro. Aunque predecir cuándo terminará esta guerra es difícil, los efectos posteriores se pueden entender en términos generales.

La batalla por el Estrecho de Hormuz une dos factores clave, uno antiguo y uno nuevo. El factor de larga data son los puntos de estrangulamiento para el transporte marítimo. Todos hemos escuchado que el 30 por ciento del petróleo crudo mundial pasa por el Estrecho, pero otros puntos de estrangulamiento son cruciales para el transporte en general. El factor nuevo es la capacidad y la disminución de costo de drones y misiles guiados. La guerra actual con Irán destaca los cambios dramáticos en la tecnología de guerra que aumentaron la capacidad de controlar un punto estratégico con armas móviles y ocultas, y a un costo relativamente bajo.

(Esto es un análisis de los peligros y riesgos para el tráfico marítimo internacional, derivados de conflictos como la guerra en el Estrecho de Hormuz.)

En épocas pasadas, la artillería fija que controlaba un pasaje solo podía ser vencida por un ataque directo desde barcos, aviones o fuerzas terrestres. Sin embargo, hoy en día, las armas pueden estar ocultas en cuevas, disimuladas en estructuras que parecen inocentes como graneros, o incluso sumergidas. Derrotar la amenaza es muy difícil, como lo demuestra el éxito de los hutíes al obstaculizar el transporte en el Mar Rojo.

(Se estudian puntos críticos para el transporte marítimo y cómo los avances tecnológicos han aumentado el riesgo, especialmente en áreas como el Estrecho de Malaca y el Mar del Sur de China.)

Algunos puntos de estrangulamiento reconocidos parecen muy poco probables de ser limitados por naciones rebeldes o grupos disidentes. El Canal de la Mancha y el Oresund (el paso a través de Dinamarca que conecta el Mar del Norte con el Báltico) están bordeados por países estables y democráticos que tienen buenas relaciones con sus vecinos. Pero ese no es el caso en todas partes.

(Los riesgos en el transporte marítimo internacional se analizan desde un enfoque empresarial, donde se consideran los ajustes necesarios para hacer frente a los posibles problemas.)

Las tecnologías cambiantes para atacar el transporte marítimo han aumentado el riesgo para el mismo. Ese costo más alto, ya sea para los esfuerzos de mitigación o para las interrupciones periódicas del suministro, continuará durante bastante tiempo. La nueva tecnología puede, en algún momento del futuro, ayudar en la defensa. La historia de la guerra muestra avances de ida y vuelta entre la tecnología ofensiva y la defensiva. Algún día en el futuro, el transporte marítimo internacional será más seguro y, por lo tanto, más barato. Mientras tanto, los costos globales de los productos son más altos debido al mayor nivel de riesgo para el transporte marítimo internacional.