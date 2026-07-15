ITV y BBC para emitir el show completo del entretiempo de la final completa de la Copa del Mundo a pesar de las preocupaciones por el tiempo

ITV y BBC para emitir el show completo del entretiempo de la...

ITV y BBC planean transmitir el controvertido espectáculo de medio tiempo de la Fifa en su totalidad desde la final del domingo en el New York New Jersey Stadium, pero siguen sin tener claridad sobre cuánto durará.

El mes pasado, The Guardian reveló que había preocupaciones entre los radiodifusores sobre la duración del espectáculo de medio tiempo, que ha sido curado por Chris Martin de Coldplay y contará con Madonna, Shakira y la banda de K-pop BTS. Están planeando que el intervalo dure entre 25 y 30 minutos.

Ambos titulares de los derechos en el Reino Unido han decidido emitir el espectáculo en su totalidad porque, con los requisitos para montar y desmontar el escenario desde el campo, anticipan tener suficiente tiempo para analizar el partido también.

(El año pasado, Fifa tuvo un espectáculo de medio tiempo en la final de la Copa Mundial de Clubes en el mismo lugar, que llevó a una interrupción total de 24 minutos, pero eso sucedió en las gradas y con los requisitos adicionales de montar en el campo, por lo que la demora el domingo podría ser mayor. Se proyecta que el espectáculo dure unos 11 minutos).

Las leyes del juego supervisadas por la International Football Association Board (IFAB) establecen que “los jugadores tienen derecho a un intervalo en el medio tiempo, que no exceda los 15 minutos, y solo puede ser alterado con el permiso del árbitro”. Por lo tanto, Fifa potencialmente está incumpliendo esa regla, pero no se cree que haya recibido ninguna objeción de IFAB.

Fifa ha aumentado significativamente el entretenimiento previo al partido ofrecido en esta Copa del Mundo como un gesto a las expectativas del mercado estadounidense en particular.

Los primeros partidos en cada uno de los países anfitriones contaron con largas ceremonias de apertura musical, con Shakira y Burna Boy como cabezas de cartel de un extenso espectáculo previo al partido antes de que México venciera a Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México.

(Alanis Morissette y Michael Bublé fueron los cabezas de cartel antes de Canada contra Bosnia y Herzegovina y Katy Perry encabezó una presentación antes del primer juego de Estados Unidos contra Paraguay).

(Gianni Infantino, presidente de la Fifa, ha calificado el espectáculo de medio tiempo como un “espectáculo innovador” que “celebrará el fútbol, la música y nuestros valores compartidos, asegurando un legado que trasciende el último silbato final”).

Fifa también llevará a cabo una ceremonia de clausura 90 minutos antes del inicio de la final, que contará con actuaciones de Robbie Williams y Jennifer Hudson.