Desde regiones remotas hasta el bullicio de Buenos Aires, Argentina se une detrás de la selección

Probablemente ya sepas cuánto ama Argentina a su selección nacional.

Ya sean vídeos de las calles de Buenos Aires explotando en celebración o miles de seguidores saltando al unísono en las entrañas del estadio de Atlanta, la pasión del país por la Albiceleste es clara.

Pero, ¿sabe usted cómo se extiende eso a todo este enorme país sudamericano, con diferencia el mayor por superficie que queda en la Copa del Mundo, con 1.044.325 millas cuadradas (2.704.789 kilómetros cuadrados)? Eso es aproximadamente 11 veces el tamaño del Reino Unido.

Ese tamaño conlleva importantes contrastes en el paisaje, con regiones desérticas en el norte y glaciares en el sur, pero si hay algo que une a la población son los campeones del mundo de Lionel Messi.

Desde una iglesia fundada en honor a Diego Maradona hasta una montaña a 2.000 metros sobre el nivel del mar, estas son las historias de todo el país que explican lo que el equipo significa para la nación.

Tilcara, Jujuy

No podrías estar más lejos de la bulliciosa capital de Buenos Aires, en Jujuy, la provincia noroccidental que limita con Chile y Bolivia. Las montañas de roca roja te hacen sentir como si estuvieras en Marte, el aire es más ligero y las llamas miran desde las llanuras áridas.

Pero tiene un vínculo especial con la historia de la Copa Mundial de Argentina: el equipo de 1986 entrenó en una cancha de tierra en el pueblo de Tilcara en enero antes de proclamarse campeón ese verano. Ese fue un pedido especial del técnico Carlos Bilardo para ayudar a sus jugadores a prepararse para la altura de México, con Tilcara a 2,461 metros sobre el nivel del mar.

Mientras estuvieron allí, jugaron con y contra un equipo local. El ex portero Walter Wayar recuerda haber detenido un penalti del difunto central José Luis Brown y sus brazos “temblaron durante dos días”. Una de sus historias favoritas es la de Bilardo disfrazándose con un poncho para vigilar a sus jugadores en una discoteca. La única decepción para Wayar, que entonces tenía 20 años, fue que Maradona llegó recién el último día del campo de entrenamiento, antes de viajar a otro lugar.

Walter Wayar (centro, con jersey blanco) con la selección Argentina al costado de una carretera en Tilcara (Cortesía de Walter Wayar)

Wayar y sus compañeros “se sintieron campeones” cuando Argentina levantó el trofeo cinco meses después. Pero la historia cobró vida propia después de esa victoria, con afirmaciones de que el equipo había prometido a una estatua de la Virgen María que regresarían para rendir homenaje si ganaban. Cuando no lo hicieron, algunos afirmaron que la “Maldición de Tilcara” era responsable de su posterior fracaso en levantar un tercer título mundial (terminaron subcampeones en 1990 y 2014).

“Por lo que vi cuando estaba con los chicos, nunca hicieron ningún tipo de promesa”, dice Wayar, de 60 años. El Atlético. â€”Eso nos molestó como pueblo de Tilcara, porque la Virgen no te maldice. Ella puede darte un castigo, pero no una maldición”.

Un grupo de los campeones de 1986 regresó en 2018, pero Wayar dice que esto fue para “la gente, para agradecer al lugar”, en lugar de pedir perdón a la Virgen. ¿Fue el levantamiento de la maldición responsable de que Messi y compañía obtuvieran esa tercera estrella en 2022?

“No fue por la Virgen, ni por un castigo ni por una maldición, sino porque los Mundiales y el fútbol son así”, afirma Wayar. “A veces ganamos, a veces perdemos”.

Buenos Aires

Al igual que Maradona, Luis Escobedo es un exfutbolista de las afueras de la capital: cuando era joven, alguna vez entrenó en el mismo campo que usaba El Diego en el barrio de Villa Fiorito.

Pero mientras Maradona se preparaba para el Mundial de 1982 con Argentina, Escobedo, de 19 años, fue uno de los jóvenes enviados por la dictadura militar de su país para intentar arrebatar Las Malvinas, como conocen los argentinos las Islas Malvinas, a los británicos.

Escobedo jugó un partido en el Estadio Libertadores de América de Independiente el sábado 10 de abril de 1982, se enteró leyendo el periódico al día siguiente que la empresa con la que había hecho el servicio militar había sido convocada y el jueves por la noche estaba en las islas.

“Éramos niños que no sabíamos qué nos iba a pasar ni a qué nos enfrentábamos, porque no éramos soldados”, cuenta Escobedo, de 64 años. El Atlético.

Luis Escobedo con su uniforme militar (Cortesía de Luis Escobedo)

Escobedo, que formaba parte de la división de comunicaciones, dice que había escasez de alimentos y que algunas de las armas de los soldados argentinos no funcionaban. Recuerda haber dormido en la misma habitación que otros 100 hombres y el miedo que sintió cuando las fuerzas del Reino Unido comenzaron a bombardearlos. Recuerda la sensación de alivio cuando los británicos llegaron para capturarlo, sabiendo que de lo contrario habría habido “muchas más muertes en vano”.

En total, 649 argentinos murieron durante el conflicto, que duró de abril a junio. Escobedo pasó seis días como prisionero de guerra británico, antes de regresar a Argentina en barco. Al principio no quería volver a jugar al fútbol, ​​pero lo convencieron después de ir a un partido con su familia. Luego jugó para varios equipos, incluidos Colón de Santa Fe y Vélez Sarsfield.

Maradona dedicó su famoso gol de la Mano de Dios contra Inglaterra y su Gol del Siglo en los cuartos de final del Mundial de 1986 a los argentinos que habían luchado en la guerra. Para muchos veteranos, fue una importante muestra de apoyo después de sentir que el gobierno les había dado la espalda después de la guerra.

Entonces, ¿esta semifinal contra Inglaterra tiene un significado adicional para Escobedo?

“Tuve la suerte de ser futbolista y eso me ayudó mucho en una guerra”, dice. “Pero la guerra me ayudó a tomarme el fútbol con calma. Hoy en día, los clásicos contra Inglaterra no pasan de un partido de fútbol”.

Los veteranos fueron recordados en el canto de ‘Muchachos’ del Mundial 2022, que hacía referencia a ‘los chicos de Malvinas que nunca olvidaré’ y que cantaron Messi y sus compañeros cuando ganaron.

“Ese equipo nos reivindicó ante el mundo”, dice Escobedo. “Todo el mundo sabe quiénes son (ahora) los chicos de Malvinas. De ahí viene mi admiración por Messi y todos los muchachos que ganaron el Mundial y llevaron esa canción al mundo. Y ahora tenemos que seguir apoyándolos”.

Luis Escobedo en el Cementerio Militar Argentino en las Islas Malvinas (Cortesía de Luis Escobedo)

Cataratas del Iguazú

Una poderosa fuerza natural que se niega a ser domesticada y desafía el paso del tiempo: Messi, de 39 años, y las Cataratas del Iguazú tienen algunas cosas en común.

Las cataratas del noreste del país -en la frontera con Brasil, donde se pueden ver parte de las cataratas- son una de las siete maravillas modernas de la naturaleza y el sitio argentino atrae a 1,5 millones de visitantes al año. Sin embargo, en la remontada de octavos de final de la selección nacional contra Egipto, el parque se quedó quieto.

Se instalaron pantallas en varios puntos de espera, donde tanto turistas como argentinos quedaron atrapados. Cuando sonó el silbato de una notable contraataque, celebraron antes de ser transportados a las cataratas. “Fue un momento único y épico”, dice Carol Da Rosa, directora general de las Cataratas del Iguazú Argentina.

Hinchas argentinos celebran en las Cataratas del Iguazú Thomas Hill López-Menchero

El parque ha acogido a la esposa de Messi, Antonela Roccuzzo, y a sus hijos. El gran deseo de Da Rosa es que él mismo lo visite, preferiblemente después de defender con éxito el título de su equipo. “Sería un sueño para nosotros”, dice.

Rosario

Rosario es la cuna de Messi. También alberga la Iglesia de Maradona, el ejemplo más evidente del fervor religioso de los argentinos por el fútbol.

Creada por el fanático y periodista Alejandro Verón con dos amigos en 1998 (inicialmente como una broma), la iglesia celebra la “Navidad” el día del cumpleaños de Maradona, el 30 de octubre, bautiza a los nuevos reclutas pidiéndoles que recreen el objetivo de la Mano de Dios y tiene un conjunto de 10 mandamientos. Uno de ellos les dice a sus seguidores que nombren a su primer hijo Diego.

La pasión por Maradona alcanzó otro nivel después de su muerte a los 60 años en 2020. Cuando Argentina ganó la Copa América en su primer gran torneo desde el fallecimiento de Maradona en 2021 y levantó la Copa del Mundo en Qatar un año después, el simbolismo pasó desapercibido para nadie. “Estuvo más presente que nunca en todos los argentinos”, dice Verón.

Seguidores de la Iglesia de Maradona en el primer aniversario de su muerte (Marcelo Manera/AFP vía Getty Images)

En Argentina, los fanáticos tienen cábalas – o supersticiones – a las que se apegan rígidamente. Cuando Argentina perdía 2-0 ante Egipto, Verón dice que fue a buscar una camiseta de Maradona de Newell’s Old Boys y comenzó a orar.

“Miré al cielo y dije: ‘Diego, no puedes dejarlo así’. Leo no puede irse así. Te pido una cosa más: que no lo eliminen hoy’”, dice Verón. “Y en 10 minutos, marcamos nuestros tres goles”.

Verón no duda cuando le preguntan qué significa para él la semifinal de Inglaterra. “Quien tuvo que hacer lo que tenía que hacer, lo hizo en el 86”, dice. “Pero si podemos ganar con dos goles de mano, ganaremos así”.

Pero se enoja cuando se le pregunta si Messi podría igualar, o incluso mejorar, a Maradona si levanta un segundo título mundial.

“Tratamos de no comparar a Diego con Leo, porque eran dos personas diferentes”, dice Verón. “Tenemos suerte, los dos son argentinos, los dos nos dieron un título mundial, los dos nos representaron como embajadores. Leo ganó más Balones de Oro (ocho), pero Diego tiene ese fuego sagrado que nadie tiene”.

“Tenemos D10S y tenemos al Mesías”, añade, utilizando los apodos divinos de los jugadores. “No estamos en contra del Mesías, pero el nuestro es Dios”.

Buenos Aires

No es sólo el pueblo argentino el que se ha sumado a La Scaloneta, el apodo cariñoso para el equipo de Lionel Scaloni.

Nahuel Meneghini es uno de los muchos paseadores de perros de Buenos Aires a quienes se puede ver por toda la ciudad guiando (o siendo guiado por) una gran cantidad de perros. Cada mañana, saca a pasear a 14, todos vestidos con camisetas de ‘Messi 10’.

Meneghini trabaja en el cargo desde hace 10 años. El mes pasado, uno de sus clientes compró las camisetas para dos de sus perros que Meneghini paseaba. Decidió comprar camisetas para los otros 12 porque pensó que era “dulce”.

Desde entonces se les conoce como La Perroneta en honor a sus héroes.

“La Copa del Mundo es una pasión para mí”, dice el jugador de 33 años. â€œLos perros son un ancla, brindan paz. Siento tranquilidad con ellos. Prefiero estar con ellos que con otros humanos”.

La Perroneta (Courtesy of Nahuel Meneghini)

Patagonia

En el otro extremo del país con respecto a Jujuy, en todos los sentidos, se encuentra la Patagonia, la región helada que se extiende por la parte sur de Argentina y Chile.

En la ciudad de San Carlos de Bariloche, los aficionados envueltos en chaquetas se enfrentan al viento, la lluvia y la nieve para ver los partidos a temperaturas de -7 °C (19 °F).

El corredor de montaña y cineasta Alejandro Rivera fue más allá antes del Mundial: subió a la cima de una montaña a 2.000 metros sobre el nivel del mar y se filmó ondeando una bandera argentina en un impresionante telón de fondo.

Alejandro Rivera ondea la bandera argentina a 2.000 metros sobre el nivel del mar Alejandro Rivera

“Hacía mucho frío y sobre todo podía sentir el viento en las manos”, dice Rivera, de 39 años, quien se mudó a Bariloche desde Buenos Aires hace dos años. â€œPero yo querÃa el viento para que la bandera se moviera.

“Se trata de dar un poquito de mí para que esa fuerza, esa pasión por el fútbol, ​​llegue a Argentina. Puedes hacerlo desde tu casa también, pero tuve la idea de hacerlo en la cima de una montaña y fue espectacular”.