Surf’s up: Surfalorus se asocia con Wahine Classic y anuncia la programación de películas del 15º aniversario – WWAYTV3

Festival de Cine Surfalorus (Foto: Fun Island / Jason Andre)

WILMINGTON, Carolina del Norte (WWAY) – El Festival de Cine Surfalorus celebra su 15º aniversario con una nueva asociación y una programación de películas de surf que celebran la aventura, la creatividad y la cultura costera.

Presentado por la Cucalorus Film Foundation, el festival anual regresa del 7 al 9 de agosto con proyecciones en Wrightsville Beach y Jengo’s Playhouse en Wilmington. El evento de este año se asocia con el Wahine Classic, una de las principales competencias de surf exclusivamente femeninas de la costa este, que reúne dos eventos que destacan la vibrante comunidad de surfistas de Carolina del Norte.

Los organizadores del festival también han desvelado la programación completa de películas, con pases para el festival y entradas individuales ya disponibles.

“Surfalorus siempre ha tratado de celebrar la cultura, la creatividad y la comunidad que rodean el océano”, dijo Zach Hanner, director del Festival de Cine Surfalorus. “Estamos entusiasmados de asociarnos con Wahine Classic mientras celebramos nuestro 15º aniversario. Juntos, destacamos las personas, historias y tradiciones increíbles que hacen que la comunidad de surf de Carolina del Norte sea tan especial. Estamos emocionados de estar de regreso en Wrightsville Beach y Wilmington y esperamos tener una gran asistencia de fanáticos de las películas de surf”.

Fundado en Wrightsville Beach en 2013, el Wahine Classic se ha convertido en una de las únicas competiciones de surf exclusivamente femeninas en la costa este. El evento anual atrae a surfistas aficionados y profesionales al tiempo que promueve la tutoría, la comunidad y la administración del océano.

El festival comienza el viernes 7 de agosto con una proyección gratuita al aire libre de Wahine Shorts Block a las 8 pm en Surf City Surf Shop en Wrightsville Beach. La proyección, programada para coincidir con la inauguración del Wahine Classic, incluirá siete cortometrajes de surf bajo las estrellas. Se anima a los asistentes a traer sillas de jardín.

El sábado 8 de agosto, el festival se trasladará al Jengo’s Playhouse para una proyección a las 8 pm de Jack Johnson: SURFILMUSIC. El documental sigue el viaje del músico desde filmar a amigos surfeando en la costa norte de Oahu hasta convertirse en un artista discográfico reconocido internacionalmente.

Mucho antes de encabezar las listas musicales, Johnson era conocido en el mundo del surf como cineasta, ayudando a dar forma a la cultura del surf moderna a través de películas influyentes como Más espesa que el agua y Las sesiones de septiembre. El documental combina imágenes de archivo con reflexiones actuales para explorar cómo el surf, los viajes y la creatividad inspiraron su carrera cinematográfica y musical.

El festival concluye el domingo 9 de agosto con dos largometrajes que exploran la amistad, la aventura y el alma del surf.

Kingdom of the Evening, dirigida por Clint Davis, ex alumno de Surfalorus, sigue al aclamado surfista Kepa Acero en su regreso a Marruecos 15 años después de un viaje de surf que le cambió la vida. Al reunirse con su viejo amigo Yassine, conocido como Snoopy Style, y el cineasta Ayoub Abouizza, el grupo busca las olas solitarias y la libertad que alguna vez experimentaron mientras descubren cómo tanto Marruecos como sus propias vidas han cambiado con el tiempo.

El programa de clausura también incluye Fun Island, un documental del cineasta de Wilmington y ex residente de Outer Banks, Jason Andre. La película sigue una expedición de surf durante la pandemia de COVID-19 que da un giro inesperado cuando dos miembros de la tripulación quedan varados en cuarentena en la acertadamente llamada “Isla de la Diversión”, lo que resulta en una mirada humorística a la imprevisibilidad de los viajes de surf internacionales.

Los boletos individuales cuestan $10, mientras que los pases de festival de tres días están disponibles por $15. Las entradas, pases y el calendario completo del festival ya están disponibles a través del Surfalorus Film Festival.