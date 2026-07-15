Cómo el director de Odisea, Christopher Nolan, se convirtió en la mayor estrella de Hollywood.

En el estreno de The Odyssey en Mumbai el sábado, el director Christopher Nolan bromeó sobre sus perspectivas como un éxito veraniego internacional. “Es maravilloso cómo [la película] nos une y nos lleva a recorrer el mundo y venir aquí”, dijo el director nacido en Gran Bretaña a la audiencia, antes de hacer una broma sobre Spider-Man a una de las estrellas de su película. “Pero si solo ves una película de Tom Holland este verano…”

Por supuesto, The Odyssey no es una película de Tom Holland. Incluso con un elenco que incluye a Matt Damon, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Charlize Theron y otros actores de primera línea, el único nombre que figura en el cartel es el que está arriba del título: “Una película de Christopher Nolan”.

El director de 55 años ha alcanzado estatus de marca entre los cinéfilos más casuales y ha desarrollado un ejército de devotos cinéfilos por sus películas espectaculares como Inception, Interstellar y una trilogía de Batman, culminando en 2023 cuando convirtió Oppenheimer—un drama histórico de tres horas sobre el padre de la bomba atómica—en un éxito de taquilla de casi mil millones de dólares y ganador de siete premios Oscar. Esta vez pondrá a prueba ese poder de atracción con un proyecto aún más arriesgado, una épica de espada y sandalia de $250 millones filmada enteramente en IMAX 70mm que rivaliza con las películas más ambiciosas de todos los tiempos.

“Creo que en mi mente es nuestra versión moderna del director David Lean de Lawrence de Arabia“, dice Ron Howard, el director ganador del Oscar de A Beautiful Mind y Apollo 13. “Él hace películas que se convierten instantáneamente en clásicos”.

Para Nolan, ese poder en la taquilla también viene con pagos del tamaño de una estrella de cine. Forbes estima que Universal le pagó 20 millones de dólares por adelantado por The Odyssey, como anticipo contra el 20% de las ganancias del estudio en la taquilla, que comparte con su esposa y la productora de la película, Emma Thomas (15% y 5%, respectivamente, según las estimaciones de Forbes). Es una variación del clásico acuerdo “20 contra 20” que era estándar en décadas pasadas para actores principales como Tom Cruise, Denzel Washington y Tom Hanks, pero hoy en día, solo existe para cineastas que pueden garantizar un éxito taquillero con casi cada estreno.

Diversas deducciones y tarifas podrían afectar la parte de Nolan—”nadie obtiene las ganancias verdaderas”, dice el viejo axioma de Hollywood—pero si The Odyssey recauda más de $800 millones a nivel mundial este verano, como predicen los analistas de taquilla, Nolan estaría en camino de ganar al menos $75 millones. Las ventas de video bajo demanda y los pagos de la primera ventana de streaming podrían fácilmente superar su total inicial de Oppenheimer de $85 millones, antes de pagar impuestos y tarifas a agentes y abogados (a largo plazo, es probable que las ganancias de Oppenheimer y The Odyssey superen los $100 millones cada una).

Por supuesto, Nolan no es el primer cineasta en aparecer en programas de entrevistas nocturnas y en la portada de revistas, o en hacerse una fortuna con la participación en las ganancias de sus películas. Steven Spielberg tuvo un prestigio similar en la década de 1980 y 1990 con una serie de éxitos de taquilla que formaron la base de una riqueza personal que Forbes ahora valora en $7.1 mil millones. James Cameron, otro multimillonario, ganó más de 300 millones de dólares con una sola película—su participación en las ganancias de Avatar en 2009. En diversos momentos, directores como Martin Scorsese, Peter Jackson, Quentin Tarantino y otros han tenido poder en la taquilla. Pero la preeminencia de Nolan llega en una era en la que cada estreno de películas compite desesperadamente por la atención, no solo contra otros estrenos, sino también contra el streaming, los videojuegos, TikTok, YouTube y otras opciones de entretenimiento.