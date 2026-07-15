Joey y Jesse Buss buscan ser propietarios de la NBA Europa: fuentes

Buss Sports Capital, una empresa comercial lanzada por Joey y Jesse Buss tras la venta de Los Angeles Lakers, está buscando activamente franquicias de la NBA Europa en múltiples mercados, dijeron fuentes informadas sobre sus planes. El Atlético.

El grupo ha presentado múltiples ofertas de propiedad en la liga en desarrollo, incluso en Londres; Mánchester, Inglaterra; y Lyon, Francia. Las fuentes, que mantuvieron el anonimato para poder hablar libremente sobre las estrategias de propiedad, dijeron que una empresa de la estrella de los Lakers, Luka DonÄiÄ‡, y el ex gerente general de los Dallas Mavericks, Donnie Nelson Jr.En Italia también podría ser una posibilidad.

Joey y Jesse Buss, los hijos menores del ex propietario de los Lakers, el Dr. Jerry Buss, han estado buscando un camino de regreso a una propiedad significativa en los deportes profesionales después de que los Lakers fueron vendidos al financiero Mark Walter por una valoración récord de $10 mil millones el verano pasado. Como parte de ese acuerdo, Jeanie Buss, su hermana, retuvo la gobernación de la franquicia durante al menos cinco años.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, hablando en una conferencia de prensa el martes en Las Vegas, dijo que se espera que la NBA Europa tome decisiones sobre las ofertas en las próximas semanas, y que la liga se lanzará en octubre de 2027.

El Atlético informó el martes que Buss Sports Capital también está interesado en una participación en los Padres de San Diego de la Liga Mayor de Béisbol como parte del grupo liderado por José Feliciano y Kwanza Jones.

Los movimientos en la MLB y la NBA Europa se producen después de que los hermanos Buss fueran relevados de sus funciones con los Lakers el otoño pasado. Joey Buss había sido el director ejecutivo y presidente de los South Bay Lakers de la G League, mientras que Jesse Buss era el director de exploración del equipo. Siguen siendo propietarios minoritarios de los Lakers.

Fuentes de la liga dijeron que esperaban la decisión tras la venta de los Lakers a Walter. Poco después del acuerdo, los hermanos formaron Buss Sports Capital para continuar con la propiedad deportiva.