La ONU advierte que la economía de guerra sostiene el conflicto armado en Sudán.

El miércoles, la ONU declaró que la economía de guerra de Sudán está contribuyendo a mantener el conflicto armado entre las fuerzas militares sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), a través del comercio de varios productos sudaneses, incluido el goma arábiga, una de las principales exportaciones del país.

Además del apoyo militar externo y el suministro de armas, el conflicto en Sudán ha sido sostenido por los ingresos generados del comercio de productos. La ONU señaló que a medida que los costos de mantener las operaciones militares han aumentado, las partes en conflicto han dependido del control del territorio, las rutas comerciales y los productos para generar ingresos, lo que resulta en un conflicto “auto perpetuo”. Estos ingresos están vinculados al comercio de oro, ganado y productos agrícolas, generados a través de su extracción, exportación y pagos impuestos a lo largo de las rutas comerciales.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, destacó que la riqueza de los recursos naturales de Sudán está lejos de beneficiar a la población del país, y en su lugar está socavando los derechos humanos y alimentando el conflicto.

Relacionado con esto, la ONU realizó un informe centrado en el comercio de goma arábiga en Sudán, un ingrediente utilizado en varios productos cosméticos y farmacéuticos, y su cadena de valor global para demostrar cómo este comercio viola los derechos humanos internacionales y alimenta el conflicto armado.

El informe encontró que millones de ciudadanos sudaneses que obtienen su sustento a través del comercio de goma arábiga han experimentado múltiples violaciones de derechos humanos, incluida la detención arbitraria, el saqueo y la extorsión perpetrada por las partes beligerantes y actores asociados. Estos abusos son el resultado de saqueos a gran escala y de interrupciones relacionadas con el conflicto en la cadena de valor de la goma arábiga por grupos armados que buscan controlar el comercio y beneficiarse de sus ingresos, lo que ha afectado gravemente los medios de vida de civiles que ya enfrentan condiciones humanitarias extremadamente difíciles.

El informe también señaló que el conflicto armado ha remodelado el comercio de goma arábiga en Sudán al fragmentar las rutas de exportación, imponer impuestos informales y el contrabando a través de rutas transfronterizas hacia países vecinos. Todas estas prácticas han debilitado la trazabilidad del origen de la mercancía y los canales de exportación formales.

Por lo tanto, la ONU enfatizó que la proliferación de comercio irregular de goma arábiga y otros productos en medio del conflicto creciente es responsabilidad compartida de las autoridades sudanesas, los países vecinos, los estados vinculados al abastecimiento y procesamiento aguas abajo, y las empresas involucradas en la cadena de valor del producto.

En este sentido, Türk instó tanto a los estados como a las empresas globales que participan en el comercio de productos sudaneses a cumplir con los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y tomar las medidas necesarias para garantizar que las prácticas comerciales y de exportación no violen los derechos humanos ni mantengan el conflicto. Estas medidas deben incluir una debida diligencia mejorada en derechos humanos, así como un mayor escrutinio de las rutas comerciales e intermediarios.

Después de tres años de conflicto persistente en Sudán, la población del país está experimentando una de las peores crisis humanitarias del mundo, caracterizada por una amplia malnutrición, desplazamientos masivos, crímenes de guerra contra civiles y el colapso de la infraestructura de atención médica. La ONU ha advertido anteriormente que el conflicto armado en escalada está empeorando aún más las condiciones de vida en el país, en medio de flujos de armas persistentes y una disminución de la financiación humanitaria.