Los fanáticos se enfrentan en Atlanta antes de la semifinal de la Copa Mundial de rivalidad entre Inglaterra y Argentina.

ATLANTA, Georgia (Atlanta News First) – Las tensiones son altas a medida que se acerca el partido de semifinales del miércoles en Atlanta entre las selecciones nacionales de Inglaterra y Argentina, lo que llevó a la policía a implementar medidas de seguridad adicionales.

Un video en las redes sociales muestra a los fanáticos de los clubes de fútbol argentinos Huracán y San Lorenzo peleando durante el evento de ondear la bandera del país el martes en Underground Atlanta, arrojándose mesas y sillas de picnic entre sí y poniéndose en guardia para lanzar golpes. La policía de Atlanta intervino y detuvo al menos a una persona.

Brewhouse Cafe, el principal bar de fútbol de Atlanta, también emitió un comunicado el martes por la noche, diciendo que tiene “tolerancia cero” con la mala conducta después de que un pequeño grupo causó problemas.

“Cualquiera que dañe la propiedad, abuse de nuestro equipo, intimide a otros o infrinja la ley será expulsado de forma inmediata y permanente”, dijo el bar deportivo. â€”Esto no se trata de de dÃ³nde eres. Se trata de cómo te comportas… Sé el aficionado del que tu equipo estaría orgulloso”.

COBERTURA ANTERIOR: La semifinal de la Copa Mundial de Atlanta es el siguiente capítulo de una de las rivalidades más históricas del fútbol

La rivalidad futbolística entre Inglaterra y Argentina es amarga y surge de décadas de victorias y derrotas en la Copa Mundial y de tensiones políticas, particularmente en torno a las Islas Malvinas, que Inglaterra administra pero Argentina reclama.

Atlanta no ha sido la única ciudad anfitriona de la Copa del Mundo en ver peleas. En Miami, los fanáticos de Argentina e Inglaterra se enfrentaron cuando Inglaterra jugó contra Noruega en los cuartos de final.

Rachel Gallway, el consulado general británico en Atlanta, dijo que espera que la historia no defina la relación actual.

“Entonces, si bien los fanáticos pueden cantar canciones sobre algunos de estos temas, en realidad encontramos una manera de trabajar juntos y hacer lo que podamos para apoyar los intereses de los isleños de las Malvinas y asegurarnos de que Argentina siga siendo un amigo”, dijo.

La policía de Atlanta dijo que la seguridad del Mundial del miércoles será “reforzada”. El FBI también está involucrado; El gobierno federal ha invertido 625 millones de dólares en seguridad durante todo el torneo. Varias carreteras alrededor del Parque Olímpico Centenario están cerradas desde las 10 a.m. del miércoles hasta las 00:30 a.m. del jueves debido al intenso tráfico de peatones.

El parque alberga el enormemente exitoso FIFA Fan Festival Atlanta, que tendrá su último día el miércoles. Los aficionados podrán ver el partido en una pantalla grande y disfrutar de una ceremonia de clausura.

La semifinal comienza a las 3 pm en el Atlanta Stadium, el nombre del estadio Mercedes-Benz para la Copa Mundial de la FIFA.

MÁS COBERTURA:

COPA MUNDIAL DE LA FIFA ATLANTA: Inglaterra vs. Argentina | Todo lo que debes saber de la semifinal

Lo que hay que saber de la semifinal del Mundial en el Atlanta Stadium

Freddy reiniciado: el aficionado al fútbol alemán que capturó nuestros corazones durante el viaje por carretera a la Copa del Mundo está de regreso

Los fanáticos de Inglaterra y Argentina reflexionan sobre la historia y hacen predicciones para la semifinal de la Copa Mundial de Atlanta

Copyright 2026 WANF. Reservados todos los derechos.