Richard Dadd: el pintor cuya visión fantástica no se limitaba por sus 43 años en un manicomio

En el otoño de 1843, la influyente revista Art-Union lloraba “al difunto Richard Dadd”, un hombre aparentemente amable y gentil que un año antes había sido una estrella ascendente de la Royal Academy de Londres. Hoy en día, Dadd es conocido, si es que se le conoce, por haber asesinado a su padre mientras sufría de una severa psicosis, por lo cual fue internado en el hospital psiquiátrico de Bethlem donde pasó sus 43 años restantes. Como concluyó Art-Union: “aunque la tumba no se ha cerrado sobre él, debe ser clasificado entre los muertos.”

En Bethlem, Dadd comenzó a pintar de nuevo. Escenas recordadas de su viaje por el Mediterráneo Oriental, cuando comenzó a sufrir problemas mentales, fueron seguidas por alegorías, sátiras, escenas bíblicas y fantasías intricadamente detalladas, entre ellas la inacabada “El Golpe Maestro del Hachero de Hadas”, que pintó entre 1855 y 1864. Para entonces, era más paciente que artista, y el prisma de la enfermedad mental a través del cual se entendió su trabajo nunca ha cambiado por completo.

“Richard Dadd: Más Allá de Bedlam” en la Royal Academy es la primera gran exposición dedicada al artista en más de 50 años. Al devolverlo a su alma mater, se enfatiza en Dadd el artista, y en el mismo espíritu, sus expedientes médicos serán omitidos de la exhibición, su enfermedad y crimen mencionados solo brevemente. Liberado de la narrativa del asilo, la carrera de Dadd puede ser vista como un todo coherente, explica la co-curadora Sylvie Broussine: “La narrativa de antes y después es reduccionista: su estilo cambia, pero eso sucede con muchos artistas en distintas circunstancias. Varios de sus temas siguen siendo los mismos.”

Broussine señala el interés duradero de Dadd en Shakespeare, cuyas historias convirtió en fantasías muy elaboradas, coherente con su decisión temprana de especializarse en temas imaginativos. Si se ha entendido la retirada de Dadd al país de las hadas como un síntoma de su desconexión de la realidad, una vista en la exhibición, “Titania Durmiendo”, exhibida en la RA en 1841, mostrada con “El Golpe Maestro del Hachero de Hadas”, sugiere que esa interpretación es demasiado simplista.

Jennifer Higgie, autora de “Bedlam”, una novela publicada para coincidir con la exposición, está de acuerdo hasta cierto punto: “Pero su lenguaje se intensificó, no puedes mirar ‘El Golpe Maestro del Hachero de Hadas’ sin notar cierta manía en la forma en que lo pintó, en su increíble complejidad y enfoque en los detalles.” “Bedlam” es la más reciente incorporación a una extensa obra creativa inspirada por Dadd, que incluye la obra de radio “Venid a Estas Arenas Amarillas” de Angela Carter en 1979 y la canción “El Golpe Maestro del Hachero de Hadas” de la banda Queen en 1974. La urgencia de adentrarse en la mente de Dadd aparentemente es irresistible.

Nadie ha pensado más o ha reflexionado más sobre este tema que Nicholas Tromans, una autoridad en Dadd y co-curador de la exhibición. Cuando Dadd fue redescubierto por primera vez a mediados del siglo XX, fue tratado más como un estudio de caso médico que como un artista, como parte de una creencia de moda de que el arte era una herramienta de diagnóstico efectiva. Tromans se distanció de este enfoque ahora desacreditado en el prefacio de su libro de 2011 “Richard Dadd: El Artista y el Asilo”, en el que escribió: “Al igual que si estuviera escribiendo sobre JMW Turner o Claude Monet, no he pretendido saber exactamente qué pensaba y sentía mientras creaba sus pinturas.”

Y sin embargo, dice: “Me gusta señalar que sus personajes nunca parecen interactuar, sus figuras nunca hablan entre sí o se miran o se dicen algo el uno al otro. Es imposible no ver en eso un reflejo de lo que sabemos sobre él, que era muy solitario y no tendía a hablar mucho con otras personas.”

Andrea Mindel, miembro del Colectivo de Artistas de Bethlem (BAC), con sede en la Galería Bethlem, en los terrenos del hospital en Londres, se preocupa de que minimizar la enfermedad de Dadd perjudique al artista y perpetúe una reticencia más amplia sobre las enfermedades mentales: “Está bien si quieres retroceder, pero debes explicarte. El problema con las exhibiciones institucionales como esta es que establecen el tono de cómo es percibido durante los próximos 50 años, por lo que creo que es realmente importante asumirlo, decir ‘esto es algo difícil de discutir’.”

Tal vez sea precisamente en reconocimiento de tales tensiones que al preparar la exhibición, la RA involucró un panel de sensibilidad compuesto por tres miembros de la BAC, incluyendo a Mindel, para retroalimentar sobre los textos de la galería. Los planes adicionales incluyen señalar el apoyo del NHS y proporcionar un espacio tranquilo para la reflexión. Si tales medidas parecen muy de nuestro tiempo, debería ser algo bueno: montar una exposición sobre Dadd tiene implicaciones más amplias para la forma en que se enmarca la enfermedad mental, y ayudará a dar forma a la recepción del trabajo de los artistas de hoy en día.

Karim Sultan es responsable de exhibiciones y desarrollo de artistas en la Galería Bethlem, que trabaja con artistas muchos de los cuales tienen experiencia en enfermedades mentales. Él enfatiza el “efecto aplanador” que la galería promueve como un lugar de arte accesible al público: “Realmente no se sabe quién es quién hasta que la gente comienza a hablar entre sí. Al final del día, si estás entrando al espacio y estás trabajando como un artista, entonces eso es lo que eres.”

– “Richard Dadd: Más Allá de Bedlam” está en la Royal Academy, Londres, del 25 de julio al 25 de octubre.