Sobrevivir al calor extremo cada vez se reduce a esto: acceso al aire acondicionado

Este verano, gran parte de la atención de los medios se ha centrado en las temperaturas récord en Europa y Estados Unidos. La cobertura televisiva ha estado llena de imágenes familiares: mapas de calor en tonos rojos profundos, cierre de escuelas, ralentización de líneas ferroviarias, propagación de incendios forestales y salas de emergencia tratando a un número creciente de personas con enfermedades relacionadas con el calor.

Los funcionarios públicos han respondido con consejos igualmente familiares: quedarse en interiores, beber mucha agua y, si es posible, encender el aire acondicionado.

En todo el mundo, el calor del verano podría ser mortal a menos que puedas comprar una salida. En Estados Unidos y Europa, millones de hogares ya luchan por pagar sus facturas de electricidad, y las temperaturas en aumento significan que necesitarán usar aún más electricidad simplemente para mantenerse seguros.

Mientras tanto, en gran parte del sur global, podríamos ver catástrofes humanas a medida que el calor peligroso choca con la electricidad no confiable, viviendas abarrotadas, acceso limitado a aire acondicionado, sistemas de salud pública débiles y pobreza generalizada.

En ambos casos, la desigualdad, dentro de los países y entre ellos, podría decidir el destino de millones. Conocemos las soluciones: ayudar a las familias de menores ingresos a pagar el enfriamiento, invertir en infraestructuras resilientes y apostar por tecnologías limpias menos costosas y más estables. La pregunta es si tenemos la voluntad.

El calor extremo es la forma más mortal de clima. Mata a unas 2,000 personas al año en Estados Unidos, y la cúpula de calor de Europa acabó con más de 1,300 personas en menos de dos semanas este junio. La asistencia energética para hogares de bajos ingresos para ayudar a las familias a pagar sus facturas de energía en el hogar es una solución fundamental en Estados Unidos. Eso se debe a que la mayoría de los hogares tienen electricidad y sistemas de enfriamiento.

En gran parte del sur global, el desafío es fundamentalmente diferente. Durante una reciente visita a la India, me quedé con la impresión de que los funcionarios gubernamentales entendían exactamente lo que se debía hacer.

Hablaron sobre la expansión de los sistemas eléctricos, la mejora de la vivienda, el aumento del acceso al enfriamiento eficiente, el fortalecimiento de la planificación de la salud pública y la protección de las poblaciones vulnerables. Su desafío no era la falta de ideas. Era la falta de recursos.

The Lancet calculó que cientos de miles de personas mueren cada año a causa del calor, y se espera que la carga crezca más rápidamente en el sur de Asia y África. Las Naciones Unidas han advertido que el calor extremo está ampliando la desigualdad, frenando el desarrollo económico y cobrando un peaje humano creciente. Las personas que enfrentan los mayores riesgos suelen ser aquellas que han contribuido menos a las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

La solución no es simplemente que los países occidentales envíen millones de aires acondicionados a los países en desarrollo. En muchos de estos lugares, la red eléctrica no los podría soportar incluso si cada familia pudiera permitirse uno.

Occidente debería ayudar a los países del sur global a invertir en formas más baratas y estables de energía limpia y segura para construir la infraestructura necesaria para vivir de manera segura en un clima más cálido. Los países de bajos ingresos no pueden construir esta infraestructura por sí solos.

Los bancos de desarrollo, los fondos internacionales climáticos, los inversores privados y los países más ricos tendrán que convertirse en socios en la financiación de la próxima generación de adaptación climática. Esto no debería ser visto como una ayuda extranjera tradicional. Es una inversión en la salud global, la estabilidad económica y la resistencia humana.

Nada de esto sugiere que los países ricos hayan resuelto sus propios desafíos de enfriamiento. No lo han hecho. Millones de hogares estadounidenses y europeos luchan cada verano con facturas de electricidad crecientes, y demasiadas familias aún tienen que elegir entre pagar la factura eléctrica y mantener su hogar seguro durante períodos de calor extremo.

La financiación para el principal programa de EE. UU. que ayuda a las familias a pagar sus facturas de energía en el hogar solo es suficiente para ayudar a aproximadamente una de cada seis familias elegibles. Pero tenemos la capacidad económica para abordar ese déficit. Si lo hacemos o no es en gran medida una cuestión de prioridades políticas.

Ayudar a los países de bajos ingresos a construir sistemas eléctricos confiables no es simplemente una obligación humanitaria. También es una inversión estratégica. Si Estados Unidos y Europa no se convierten en socios significativos en la financiación de la adaptación climática, otros países llenarán ese vacío, ampliando tanto su influencia económica como sus lazos geopolíticos en gran parte del mundo en desarrollo.

La política climática siempre se ha medido por cuánto carbono puede evitar emitirse en el mundo. Eso siempre importará. Pero en las próximas décadas, también podría juzgarse por si los países más ricos del mundo estuvieron dispuestos a ayudar a miles de millones de personas en el sur global a adaptarse a un planeta más cálido.

En Estados Unidos y Europa, el acceso a un enfriamiento asequible es cada vez más una cuestión de prioridades políticas. En gran parte del sur global, es una cuestión de recursos y, cada vez más, de supervivencia.

La próxima fase del debate climático tiene que ser más que simplemente reducir las emisiones. También tiene que tratarse de ayudar a las personas a sobrevivir al clima que ya hemos creado invirtiendo en electricidad confiable, enfriamiento asequible y resistencia al calor en los países que menos pueden permitírselo.

De lo contrario, la próxima gran brecha climática no será entre los países que emitieron más carbono y los que emitieron menos. Será entre aquellos que tuvieron los recursos para adaptarse y aquellos que no lo tuvieron.

Contexto: El artículo destaca la brecha en la adaptación al calor entre los países ricos y los países de bajos ingresos y propone soluciones para abordar este desafío global.

Verificación de hechos: La necesidad de adaptarse al calor extremo y la desigualdad resultante se basan en datos como las cifras de muertes relacionadas con el calor y las estimaciones de la carga futura, como se cita en el artículo.