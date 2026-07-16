TikTok enfrenta investigación en el Reino Unido por temores sobre verificaciones de edad y daño a los niños

TikTok está siendo investigado formalmente por preocupaciones de que no ha protegido a los niños del contenido dañino, anunció el regulador en línea del Reino Unido, Ofcom.

El enfoque de la plataforma de redes sociales para verificar las edades de los usuarios ha provocado “preocupaciones particulares” en el organismo de control, casi un año después de que medidas para proteger a los niños del peor contenido en línea entraran en vigor bajo la Ley de Seguridad en Línea.

Ofcom señaló que TikTok estaba utilizando un método para inferir las edades de los niños que puede haber fallado en identificar correctamente “un porcentaje significativo de niños”, poniéndolos en riesgo de exposición a contenido dañino.

El regulador dijo que no había llegado a ninguna conclusión, pero que los incumplimientos de cumplimiento podrían ser castigados con multas de hasta £18 millones o el 10% de los ingresos mundiales calificados, lo que sea mayor. El contenido dañino incluye publicaciones sobre trastornos alimenticios, autolesiones, suicidio y pornografía. Ofcom también puede solicitar el bloqueo o la restricción de sitios en el Reino Unido en los casos más graves.

Ofcom dijo: “Esta investigación buscará establecer si existen motivos razonables para creer que TikTok ha fallado o está fallando en cumplir con sus obligaciones legales, incluido el uso de garantías de edad que son altamente efectivas para determinar correctamente si un usuario en particular es un niño.”

TikTok dijo que requiere a los usuarios que ingresen una fecha de nacimiento cuando crean una cuenta. “También utilizamos tecnología que analiza información, a menudo llamada ‘señales’, para verificar indicadores de que alguien no cumple con nuestro requisito de edad mínima”, agregó.

Mientras tanto, el gobierno del Reino Unido se está preparando para lanzar una prohibición en las redes sociales para menores de 16 años a principios del próximo año, lo que aumentará la supervisión de los métodos que utilizan las empresas tecnológicas para verificar las edades de los usuarios.

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