UnitedHealth supera las expectativas, aumenta la perspectiva de ganancias a medida que reduce costos

UnitedHealth Group publicó el jueves ganancias del segundo trimestre que superaron las estimaciones y aumentó su pronóstico de ganancias para todo el año, ya que la compañía maneja mejor los altos costos médicos y utiliza la inteligencia artificial para optimizar operaciones.

El mayor asegurador privado en los EE. UU. dijo que espera ganancias ajustadas de $19.50 a $20 por acción en 2026, frente a un pronóstico previo de más de $18.25 por acción. UnitedHealth mantiene su guía de ingresos para todo el año de más de $439 mil millones. Pero el director financiero Wayne DeVeydt dijo en una entrevista que espera que la compañía “lo haga mejor que eso” dada la superación del segundo trimestre.

Sin embargo, dijo que los costos médicos en el trimestre siguieron “elevados por encima de los niveles históricos” – un problema que ha aquejado a la industria aseguradora en general durante más de dos años.

“Estos resultados no reflejan una inflexión en la tendencia o control de la misma, sino más bien nuestros esfuerzos para empezar a reducir lo que ya es un número elevado”, dijo DeVeydt.

Esto es lo que la compañía informó para el segundo trimestre en comparación con lo que Wall Street esperaba, según una encuesta de analistas de LSEG:

– Beneficio por acción: $6.38 ajustado vs. $4.90 esperado – Ingresos: $112.03 mil millones vs. $110.85 mil millones esperado

Las acciones de la compañía subieron aproximadamente un 7% en la negociación previa al mercado.

El plan de cambio de rumbo de UnitedHealth está ganando impulso tras una reestructuración y un cambio ejecutivo diseñado para contrarrestar los desafíos en la industria. El gigante de la salud está trabajando para estabilizar los márgenes reduciendo la membresía, saliendo de contratos no rentables e invirtiendo $1.5 mil millones en inteligencia artificial para optimizar operaciones.

DeVeydt dijo que la compañía está utilizando la inteligencia artificial para mejorar tanto la eficiencia como la atención al paciente. Por ejemplo, la inteligencia artificial está ayudando a acelerar procesos como autorizaciones previas y mejorar la precisión de los pagos detectando posibles fraudes, desperdicios y abusos. Esto puede ayudar a reducir costos mientras mejora la atención al paciente. Las herramientas de inteligencia artificial no determinan si se aprueba o deniega la atención, dijo.

“Puedo decir que el cambio de rumbo, y quisiera enfatizar esto en nuestra cultura, realmente está ocurriendo… ese cambio de rumbo se está traduciendo en ganancias sólidas”, dijo DeVeydt a los periodistas. “Así que muestra que cuando podemos hacer las cosas de la manera en que creemos que deberían hacerse, podemos ser tanto una solución como rentables.”

Pero enfatizó que el cambio de rumbo es “un viaje de varios años.”

La compañía registró una ganancia neta de $5.48 mil millones, o $6.04 por acción, en el segundo trimestre, frente a $3.41 mil millones, o $3.74 por acción, en el mismo período del año anterior. Excluyendo ítems como desinversiones comerciales, reestructuración y la reducción esperada de reservas para contratos no rentables, UnitedHealth ganó $6.38 por acción.

Los ingresos aumentaron a $112.03 mil millones desde $111.62 mil millones en el trimestre del año anterior. El asegurador de la compañía, UnitedHealthcare, y su unidad de atención médica Optum superaron las estimaciones de ventas de los analistas para el trimestre, según StreetAccount.

UnitedHealth dijo que el aumento de los costos de atención médica está obligando a los aseguradores a aumentar las primas y ajustar los beneficios, lo que está contribuyendo a pérdidas de membresía tanto en los planes de intercambio de la ACA como en los planes de Medicare Advantage administrados de forma privada. La compañía dijo que los ingresos se han mantenido estables porque los precios más altos compensan la disminución de la inscripción.

Pero DeVeydt dijo que esa dinámica “no es algo bueno para el sistema a largo plazo.”

UnitedHealthcare atendió a 48.5 millones de personas en el segundo trimestre, una disminución de 525,000 respecto al trimestre anterior. DeVeydt atribuyó las caídas en la membresía en gran medida a presiones de asequibilidad provocadas por mayores costos de atención médica, pronosticando una pérdida de aproximadamente 500,000 miembros del intercambio ACA y 1.1 millones de miembros de Medicare Advantage en 2026.

Los aseguradores, en particular aquellos que administran planes de Medicare Advantage, se han visto apretados por una afluencia de personas que buscan atención que pospusieron después de la pandemia y medicamentos especializados de alto costo como los GLP-1, entre otros factores.

Pero el índice de beneficio médico de UnitedHealth – una medida de los gastos médicos totales pagados en relación con las primas cobradas – se ubicó en 86.7% para el segundo trimestre. Eso es una mejora frente al 89.4% reportado en el período del año anterior. Un índice más bajo suele indicar que la compañía recaudó más en primas de lo que pagó en beneficios, lo que resulta en una mayor rentabilidad.

Según StreetAccount, los analistas esperaban un índice de 88.5% para el trimestre.

Los resultados se producen aproximadamente un año después de que UnitedHealth revelara que está enfrentando investigaciones del Departamento de Justicia sobre sus prácticas de facturación de Medicare.

DeVeydt dijo que la compañía no tiene actualizaciones pero sigue siendo “apoyador” de la investigación.