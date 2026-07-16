CMU Avanza en la Fabricación de Defensa y Educación Militar en la...

La Universidad Carnegie Mellon y Carnegie Foundry, en asociación con fabricantes estadounidenses de drones, lanzaron una iniciativa para desarrollar capacidades de producción, inspección, prueba y automatización reutilizables para ayudar a los fabricantes de EE. UU. a producir tecnologías autónomas de manera más eficiente y a mayor escala.

La universidad también anunció que Learnvia, su colaboración educativa sin ánimo de lucro, se expandirá a colegios militares, comenzando con el Valley Forge Military College cerca de Filadelfia. La asociación llevará cursos habilitados con IA y décadas de investigación en ciencias del aprendizaje de CMU a estudiantes que se preparan para el liderazgo militar y servicio nacional.

Junto con demostraciones de robótica y discusiones sobre la fuerza laboral dirigidas por el personal y profesores de CMU en la feria comercial cumbre, los anuncios destacaron el papel de la universidad en la conexión de la innovación tecnológica, la capacidad de fabricación y la preparación del talento en servicio de la seguridad nacional.

(Nota de contexto: CMU se centra en el desarrollo de tecnologías autónomas y colaboraciones educativas para colegios militares.)

Estableciendo la capacidad de fabricación para sistemas autónomos

El miércoles, el Centro Nacional de Ingeniería Robótica de CMU, Carnegie Foundry y los fabricantes de drones ViDARR Inc. y Envision Technology LLC anunciaron una iniciativa nacional para escalar la producción de drones a través de la robótica, la automatización y la fabricación avanzada.

Basándose en más de $50 millones de inversiones de CMU en robótica, fabricación avanzada e infraestructura de comercialización, la iniciativa creará una nueva Plataforma de Fabricación de Sistemas Autónomos que los fabricantes estadounidenses pueden implementar en sus propias fábricas para producir drones a la escala y velocidad necesarias para apoyar las prioridades de seguridad nacional.

(Nota de verificación de datos: CMU está invirtiendo en tecnologías autónomas y robótica para apoyar la producción de drones a gran escala.)

Expandiendo herramientas educativas para estudiantes militares

CMU también anunció que Learnvia, su colaboración nacional de aprendizaje sin ánimo de lucro impulsada por IA, se expandirá a colegios militares. Valley Forge Military College, el único colegio militar de Pensilvania, es el primer socio académico militar de Learnvia, con la expectativa de que se unan más colegios militares en el próximo año.

Lanzado a principios de este año, Learnvia combina cursos habilitados con IA gratuitos y una enseñanza excelente con décadas de investigación en ciencias del aprendizaje para mejorar el éxito estudiantil en cursos de matemáticas universitarias fundamentales. Diseñada para complementar la instrucción en el aula en lugar de reemplazarla, la plataforma integra lecciones, actividades de aprendizaje interactivas, tareas, evaluaciones, foros de discusión y un tutor de IA en un solo entorno de aprendizaje.

(Nota de contexto: Learnvia se enfoca en mejorar el éxito académico de los estudiantes militares a través de la IA y la enseñanza avanzada.)

Mostrando expertise en robótica, IA y fuerza laboral

Los anuncios estuvieron acompañados por demostraciones de facultad e investigadores de CMU que dirigieron discusiones improvisadas en toda la cumbre.

Wennie Tabib, quien lidera el Laboratorio de Sistemas de Inteligencia Resiliente del Instituto de Robótica de CMU, mostró la autonomía y el vuelo ágil utilizados en entornos complejos y no estructurados, mientras que Howie Choset, Profesor de Informática de Kavčić-Moura de CMU, demostró robots serpiente y enfoques de planificación de movimiento para entornos confinados, peligrosos y de difícil acceso.

(Nota de verificación de datos: CMU está demostrando tecnología de vanguardia en robótica y sistemas autónomos en la cumbre.)

Otros participantes de CMU abordaron la fuerza laboral y las tuberías de talento requeridas para implementar nuevas tecnologías con éxito.

David Ulicne, director ejecutivo de educación ejecutiva en la Escuela Heinz de Sistemas de Información y Políticas Públicas, dijo que las empresas a menudo subestiman las dimensiones humanas y organizativas de la adopción tecnológica.

(Nota de verificación de datos: CMU se enfoca en el desarrollo de talento y fuerza laboral para tecnologías emergentes en robótica y ciencia de la computación.)