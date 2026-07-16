Del Mar comienza la temporada de verano y sigue siendo líder en las carreras de purasangre.

Del Mar es el lugar ideal para muchos amantes de los caballos

A lo largo de los años, Del Mar se ha convertido en una de las pistas más icónicas del mundo. Este “parque de diversiones para las estrellas” ha desarrollado diferentes definiciones de ese apodo desde que Bing entonó sus primeras canciones a los primeros invitados el 3 de julio de 1937. Un destino para muchas de las estrellas más brillantes durante la era dorada de Hollywood, Del Mar siempre ha sido un lugar de brillo y glamour para muchas estrellas de dos patas. Pero las estrellas de cuatro patas también han sido numerosas durante la permanencia de la pista. Nombres como Seabiscuit, Tomy Lee, Zenyatta, Beholder, California Chrome y American Pharoah son solo algunos de los prodigiosos atletas equinos que han pisado la pista en el viejo Del Mar.

¿Por qué se alinean las estrellas en Del Mar? La competencia siempre es feroz y para los aficionados eso significa una emoción aún más intensa. Para los jinetes ofrece la oportunidad de medir y desarrollar atletas. El programa de carreras de dos años es especialmente bueno, ya que aquellos en el juego buscan desarrollar nuevo talento.

“Realmente no puedes superar a Del Mar por muchas razones”, dice el entrenador del Salón de la Fama Bob Baffert, quien tiene más victorias que cualquier otro preparador en el Seaside Oval. “La atmósfera es genial y todos esperan estar allí. La competencia es de primer nivel y el clima es fantástico, lo que lo hace bueno para el desarrollo de los dos años porque estos jóvenes caballos nunca tienen que perderse el entrenamiento. Estar en Del Mar es como unas vacaciones de trabajo”.

La dedicación ha mantenido a Del Mar en la cima a lo largo de los años

Desde aquel día inaugural, Del Mar ha recibido a más de 47 millones de aficionados a través de los torniquetes. Literalmente al otro lado de la calle del Océano Pacífico, Bing Crosby y sus socios merecen un aplauso por su elección de sitio. A diferencia de otros lugares deportivos cuya popularidad ha ido y venido a lo largo de los años, este lugar para el deporte de los reyes ha seguido manteniendo su magnificencia.

“Creo que todo comienza con la belleza natural de Del Mar y su ubicación casi perfecta”, dice Erin Bailey, quien disfrutará de su vigésimo verano en general trabajando en Del Mar. “Una de las cosas de las que hemos sido conscientes a lo largo de los años es tratar de cultivar nuevos aficionados y proporcionar una excelente experiencia para todos. Tenemos algo para todos durante la temporada con diferentes festivales y experiencias que se desarrollan alrededor de los días de carrera. Atraemos a nuevos clientes al proporcionar algo familiar mientras los introducimos en las carreras de purasangre. Una vez que están aquí, casi siempre quedan enganchados. No hay nada como un día en Del Mar”.

La dedicación impulsa al equipo de Del Mar hacia la línea de meta cada día mientras se esfuerzan por ser los mejores.

Compromiso con el deporte hace de Del Mar un líder en las carreras de purasangre

El paisaje es magnífico en el Seaside Oval, pero la razón principal por la que Del Mar ha mantenido su lugar de prominencia en el mundo del deporte es un inquebrantable compromiso con la excelencia en las carreras de purasangre. La seguridad y la integridad son de suma importancia y eso ha brindado un producto de carreras sobresaliente año tras año. Con establos para dar cabida a 2,000 atletas equinos y superficies de carreras consideradas algunas de las más seguras y justas en el deporte, no es de extrañar por qué los jinetes están ansiosos por competir aquí. La combinación de un recinto inmaculado con una competencia superior ha mantenido a Del Mar en lo más alto a lo largo de los años.

“En Del Mar no hay una sola persona que no esté pensando en la seguridad y la integridad de nuestro deporte día tras día”, dice Erin Bailey, una nativa de Alabama que ha sido vicepresidenta de marketing en Del Mar desde 2022. “Siempre hemos abrazado la innovación mientras seguimos profundamente comprometidos con la experiencia que define nuestro deporte. Estoy orgullosa de todas las cosas que suceden tras bastidores al crear la mejor experiencia posible para todas las partes involucradas. Se necesita que todos se comprometan con el objetivo compartido de liderar con el ejemplo y eso ha permitido que Del Mar siga siendo un líder en este maravilloso juego”.

La temporada de verano comienza el 17 de julio y se extiende hasta el 7 de septiembre. Como cantaba Bing Crosby, “hay un ganador en cada carrera y una sonrisa en cada rostro en el viejo Del Mar”.