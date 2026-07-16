Las acciones de Alibaba y Baidu suben en Hong Kong por asociación de Apple AI

Las acciones de Alibaba y Baidu suben en Hong Kong por asociación...

Las acciones de los gigantes tecnológicos chinos Alibaba y Baidu subieron el jueves debido a su asociación con Apple para implementar sus herramientas de inteligencia artificial.

Las acciones listadas en Hong Kong de Alibaba subieron un 5% después de que la empresa confirmara que su modelo Qwen AI se integraría en los servicios de Apple en China.

Las acciones de Alibaba listadas en Estados Unidos cerraron ligeramente más altas después de que un portavoz de Alibaba le dijera a CNBC que “Qwen se integrará en las experiencias de Apple Intelligence dentro de iOS, iPadOS, macOS y vision OS para usuarios en China”.

Acciones de Alibaba HK

Las acciones de Baidu listadas en Hong Kong subieron un 4% mientras la empresa confirmaba que estaba trabajando con Apple en funciones de Apple Intelligence para iPhones en China. Esto llega en medio de informes a finales de junio de que su unidad de chips de inteligencia artificial Kunlunxin tiene como objetivo una oferta pública inicial en la ciudad, que valoraría a su afiliado en $50 mil millones. La Administración del Ciberespacio de China en un aviso el miércoles incluyó Apple Intelligence, junto con otros seis servicios de inteligencia artificial basados en smartphones, incluyendo a Huawei Technologies, en una lista de proveedores de servicios aprobados. La combinación de Apple-Qwen permitirá a los usuarios acceder a las capacidades del modelo, “como la comprensión y generación de texto e imagen, sin necesidad de saltar entre herramientas”, agregó el portavoz de Alibaba. Apple no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.

Acciones de Baidu hk