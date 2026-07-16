Seguridad en el hogar: los expertos dicen que los hábitos simples pueden proteger su hogar mejor que los sistemas costosos

FILADELFIA “Antes de invertir en un costoso sistema de seguridad para el hogar este verano, los expertos dicen que es posible que la mejor protección ya esté a su alcance. Según los defensores de los consumidores, la mayoría de los ladrones no utilizan tácticas elaboradas: simplemente atraviesan puertas sin llave y ventanas abiertas.

Kevin Brasler, editor ejecutivo de Consumers’ Checkbook, dice que los propietarios de viviendas no deberían asumir que necesitan un costoso sistema de seguridad para mantenerse a salvo.

“El hecho es que la mayoría de los ladrones entran en las casas simplemente entrando por una puerta abierta o levantando una ventana abierta”, dijo Brasler.

Lo que realmente buscan los ladrones

Brasler dice que la mayoría de los ladrones buscan un objetivo fácil, no un desafío. Eso significa que una puerta abierta o una ventana abierta es a menudo toda la invitación que necesitan. Si bien hay cierta evidencia de que los sistemas de alarma y sirenas visibles pueden disuadir a ciertos ladrones, Brasler dice que la forma en que los delincuentes irrumpen en las casas sigue siendo en gran medida la misma.

“Existe algún tipo de evidencia anecdótica de que los ladrones tienden a evitar las casas donde está claro que hay una alarma antirrobo y puede sonar una sirena”, dijo. “Pero al final, la forma en que irrumpen en las casas es bastante similar”.

¿Cuánto cuestan realmente los sistemas de seguridad para el hogar?

Las cámaras con timbre y los dispositivos de bricolaje son más populares que nunca y, según Consumers’ Checkbook, son mucho más baratos que muchos sistemas de alarma tradicionales.

Los sistemas instalados profesionalmente pueden costar entre $ 750 y $ 3000, y eso sin tener en cuenta los costos de monitoreo, que pueden alcanzar los $ 1500 o más por año. Sin embargo, se puede montar un sistema básico de bricolaje por tan solo unos cientos de dólares.

Incluso las grandes marcas se están adaptando. ADT ahora ofrece un kit de hágalo usted mismo llamado ADT Azulque no requiere contrato ni costes de seguimiento profesional.

“Creo que a menudo esa puede ser la mejor manera de hacerlo en términos de ahorrar mucho dinero”, dijo Brasler.

El hábito de seguridad más barato es también el mejor.

El principal consejo de Brasler no cuesta nada: cierre las puertas y las ventanas con llave y asegúrese de que su casa parezca ocupada, incluso cuando no esté.

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