Los ricos del mundo como Peter Thiel están mirando la puerta de salida. Argentina quiere ser un “contendiente serio” en el juego de la migración

El cofundador de Palantir, Peter Thiel, fue noticia cuando decidió mudarse con su familia a Buenos Aires a principios de este verano, comprando una mansión en un vecindario exclusivo y reuniéndose con el presidente Javier Milei y altos funcionarios del gobierno.

Resulta que este es exactamente el plan: Argentina quiere más personas como él. El país se ha estado preparando durante el último año para lanzar un esquema completo de ciudadanía por inversión. En julio de 2025, el Decreto 524/2025 estableció una Agencia de Programas de Ciudadanía de Inversión dentro de su Ministerio de Economía que permitiría, por primera vez, a los inversores extranjeros solicitar la ciudadanía sin necesidad de residir primero en Argentina. Los parámetros exactos aún se están elaborando, con el Tiempos financieros informando que los extranjeros ricos podrían obtener la ciudadanía argentina a cambio de una donación no reembolsable de alrededor de 500.000 dólares o comprando 1 millón de dólares en bonos gubernamentales de cupón cero, citando a personas familiarizadas con los planes del gobierno.

La magnitud del plan es lo que lo distingue de todo lo que la industria de ciudadanía por inversión haya intentado antes, según Nuri Katz, fundador de Apex Capital Partners, quien dijo que ha pasado un tiempo considerable en Argentina y está al tanto de los procesos del gobierno.

“Este es un país de más de 40 millones de habitantes, y las oportunidades, las oportunidades de negocios que están disponibles en Argentina son infinitas”, dijo Fortuna. Los países más grandes que anteriormente ofrecían ciudadanía para invertir (Montenegro y Malta) son, en comparación, naciones pequeñas, señaló.

Katz señaló varios puntos de venta para los inversores ricos. El país se asienta sobre Vaca Muerta, una de las formaciones de gas y petróleo de esquisto más grandes del mundo, que los expertos han comparado geológicamente con el esquisto Eagle Ford en el sur de Texas, junto con importantes industrias de litio, oro, plata, soja, maíz, carne vacuna y trigo. Citó los aproximadamente 22 mil millones de dólares al año en comercio que Argentina tiene con la Unión Europea como evidencia adicional de la magnitud de las oportunidades.

El impulso se basa en los informes que el gobierno ha estado desarrollando para atraer a figuras ricas prominentes a lo que un ex funcionario describió como una “nueva tierra de libertad” para los multimillonarios.

“Creo que será un serio contendiente y actor en el espacio de migración de riqueza y migración de inversiones”, dijo Dominic Volek, que asesora a familias de altísimo patrimonio en planificación de residencia y ciudadanía en Henley & Partners. Fortuna.

El interés por esa opción no es hipotético. Las familias adineradas de Estados Unidos están buscando activamente refugios seguros. Una encuesta propia de 1.800 estadounidenses encargada por la firma de Katz encontró que el 61% consideraría mudarse fuera de los Estados Unidos dentro de los próximos cinco años, una cifra que Katz calificó de “increíblemente impactante”.

Durante años, los estadounidenses ricos consideraron a Nueva Zelanda, Portugal, Grecia y el Caribe como planes de respaldo. Ahora Argentina, asociada durante mucho tiempo con la inflación, los controles de capital y el riesgo de incumplimiento, está tratando de venderse como un Plan B para los extranjeros con dinero.

El pasaporte argentino ya otorga acceso sin visa a una larga lista de países, señaló Volek, pero la ciudadanía vendría con una ventaja adicional: derechos de asentamiento en el bloque de nueve países Mercosur, que incluye a Brasil, Colombia y Ecuador, similar a lo que confiere un pasaporte de la UE en toda Europa.

“Hay más opciones disponibles para usted”, dijo, explicando que la lejanía de Argentina de los EE.UU. y al mismo tiempo estar en una zona horaria similar la hace “increíblemente atractiva”.

Katz también dijo que el vuelo a Buenos Aires, si bien es casi tan largo como un viaje a Europa, no conlleva el desfase horario que conlleva un viaje europeo. “Eso es algo enorme, enorme para alguien, especialmente para un empresario estadounidense, cuya vida son los viajes”, dijo.

Katz también señaló un argumento de seguridad más amplio: América del Sur es actualmente el único continente, además de la Antártida, que no está en guerra, y la propia Argentina no ha luchado en una en décadas.

La llegada de Thiel es una señal, pero la pregunta abierta es si Argentina puede convertir la curiosidad multimillonaria en capital duradero, o si está vendiendo un refugio seguro en un país todavía definido por la volatilidad. La firma de Volek espera que el programa de ciudadanía por inversión de Argentina entre en funcionamiento a finales de año y ya tiene una lista de clientes listos para aplicar en el momento en que lo haga.

“Para nuestro negocio y para la industria de la migración de inversiones en su conjunto, será un gran cambio”, afirmó.

Diferencia entre refugios seguros y paraísos fiscales

“Realmente no existe tal cosa como una visa dorada”, dijo Katz. Fortuna. “Estos son estatus temporales y pueden desaparecer”. Sólo la ciudadanía, dijo, le da a alguien la seguridad de que podrá permanecer en un país indefinidamente.

A pesar de que el gobierno argentino enmarcó el programa a través de una lente tributaria, los asesores advierten contra leer el impulso de Argentina –o el auge más amplio de las segundas ciudadanías– principalmente como una jugada fiscal, al menos para los estadounidenses. Estados Unidos grava a sus ciudadanos sobre los ingresos mundiales sin importar dónde vivan, por lo que adquirir la ciudadanía argentina no cambia nada en la factura del IRS de un cliente a menos que den el paso mucho más drástico de renunciar a la ciudadanía estadounidense.

En cambio, obtener una segunda ciudadanía aplica la lógica de la cartera de los ricos que diversifica los instintos hacia los pasaportes.

“¿Por qué tendrías un país de ciudadanía y sólo un país en el que puedes vivir cuando tienes la capacidad financiera para construir una cartera de opciones?”, dijo Volek.

David Lesperance, un destacado asesor internacional en materia de impuestos e inmigración con más de tres décadas de experiencia, les dice a sus clientes estadounidenses que piensen en sus opciones de ciudadanía y residencia como una protección contra cualquier “incendio forestal” personal que pueda ser: un huracán, un terremoto, violencia política, antisemitismo, tiroteos masivos o un nuevo impuesto punitivo.

“Si consideramos estas residencias y ciudadanías alternativas como seguros contra incendios, y las personas las incorporan a un plan de escape en caso de incendio, es posible que en realidad no se vayan a menos que ocurra un incendio forestal literal”, dijo Lesperance. Fortuna. “Pero reconozco que podría suceder y tengo los medios para proteger a mi familia”.

Fundamentalmente, dijo Lesperance, un movimiento como el de Thiel no requiere mover dinero junto con él.

“Necesitas separar el lugar donde vives del lugar donde están tus bienes”, dijo, describiendo haber considerado trasladar a su propia familia a Buenos Aires antes de finalmente elegir Koh Samui, Tailandia.

“Si usted y su familia se van a mudar físicamente a un lugar como Argentina, eso no requiere que yo traslade mi riqueza a Argentina”, dijo. A un cliente simplemente le puede gustar Buenos Aires y considerarlo seguro para su familia, dijo, mientras toma una decisión completamente separada sobre dónde realizar operaciones bancarias y pagar impuestos.

Lesperance ha visto cómo el perfil de Sudamérica ha aumentado considerablemente entre sus clientes estadounidenses durante el último año a 18 meses, junto con un interés de más largo plazo en Europa. Pero por ahora, tanto los asesores como sus clientes están en modo de esperar y ver qué pasa.

“Todo el mundo está esperando a que el programa esté realmente disponible antes de tomar cualquier tipo de decisión”, dijo Volek.