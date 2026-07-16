Tielemans: Man Utd es el club perfecto para mí

Youri Tielemans cree que el Manchester United es “el club perfecto” para él en esta etapa de su carrera. El jugador de 29 años completó un movimiento reportado de £35 millones a Old Trafford desde el Aston Villa a principios de esta semana, ya que el United busca fortalecer su plantilla de cara a la temporada 2026-27. Tielemans disputó 134 partidos con el Villa en todas las competiciones, anotando 10 goles y registrando 24 asistencias en ese tiempo. Marcó en la final de la Europa League la temporada pasada cuando el equipo de Unai Emery derrotó 3-0 al Freiburg en el partido decisivo, poniendo fin a la espera de 44 años del Villa por un trofeo europeo importante. Entre los jugadores del Villa en la Premier League 2025-26, solo Matty Cash (66) intentó más entradas que Tielemans (58), aunque el belga ganó la mayoría en el equipo (36). Tielemans está listo para desempeñar un papel clave para el United, que también ha fichado a Andrey Santos del Chelsea mientras remodelan su centro del campo de cara a su regreso a la Champions League. “Creo que es un gran avance para mí. El club está en un gran lugar, y siento que hay mucha ambición dentro del club,” dijo Tielemans al sitio web del club. “Dentro del equipo, hay mucha calidad y siento que este es un buen paso para mí para avanzar y con suerte ganar muchos títulos con el club.” “Estoy muy feliz y emocionado por comenzar, y conocer a mis compañeros de equipo y estar en el campo juntos.” “Tengo mucha experiencia. Tengo 29 años y estoy listo para avanzar y dar el siguiente paso en mi carrera. Por eso este es el club perfecto para mí.” “Quieren ganar y, con suerte, ser realmente buenos en el campo, por eso elegí venir aquí.” Tielemans podría hacer su debut competitivo con el United el 22 de agosto, cuando comiencen su campaña de la Premier League 2026-27 visitando al recién ascendido Hull City.