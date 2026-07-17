Vodafone resuelve reclamo legal presentado por 62 exfranquiciados

Vodafone ha llegado a un acuerdo en una larga reclamación legal presentada por 62 de sus antiguos franquiciados que alegaron que el grupo de telefonía móvil se “enriqueció injustamente” a su costa hasta por £85 millones.

Los propietarios de pequeños negocios, algunos de los cuales dijeron haber tenido pensamientos suicidas debido a la presión ejercida por el grupo de telecomunicaciones, presentaron la demanda en el tribunal en 2024 después de acumular grandes deudas personales que dijeron fueron causadas por sus acuerdos con la empresa.

Los antiguos comerciantes dijeron en documentos judiciales que sufrieron grandes pérdidas después de que Vodafone redujera unilateralmente las comisiones de venta que se pagaban a los franquiciados por administrar las tiendas de Vodafone en las calles principales.

Los legisladores posteriormente compararon el caso con el escándalo de IT de Horizon de la Oficina de Correos.

En una declaración conjunta el jueves, ambas partes dijeron que finalmente concluyeron la reclamación judicial de 19 meses, que aún no había llegado a juicio.

Dijeron: “Vodafone Ltd UK y el grupo de antiguos socios franquiciados se complacen en confirmar que la disputa comercial sobre la interpretación de los acuerdos de franquicia se ha resuelto.

“El acuerdo se celebra como un compromiso de la disputa, sin ninguna admisión de responsabilidad, y no debe interpretarse como tal. El acuerdo pone fin a los procedimientos legales entre las partes. Los términos del acuerdo permanecerán confidenciales y las partes no harán más comentarios.”

La situación de los 62 franquiciados, que representan casi el 40% de un total de 167 franquiciados de Vodafone, fue revelada por primera vez por The Guardian en diciembre de 2024.

Los documentos judiciales alegaron que Vodafone actuó de “mala fe” al cortar unilateralmente las tarifas a sus franquiciados; imponiendo multas severas por errores administrativos aparentemente menores; y luego persuadiéndolos a tomar préstamos y subvenciones gubernamentales para mantener a flote sus negocios.

Los archivos continuaron alegando que el grupo de telecomunicaciones era consciente de cómo sus acciones afectaban a sus socios, haciendo referencia a un mensaje de correo de voz dejado en julio de 2020 a un franquiciado, en el que un ejecutivo de Vodafone parecía reconocer el daño que los cambios en las comisiones habían “desencadenado”, antes de admitir que los franquiciados habían sido “apuñalados” por la compañía.

The Guardian también reveló posteriormente que Vodafone incentivizó al personal de seguridad interno para aumentar los “recortes” impuestos a sus propios franquiciados, incluido un presunto caso de una multa de £10,000 para un franquiciado cuyo error costó a Vodafone £7.08.

La compañía dijo que no era su intención beneficiarse de multas y que tiene obligaciones regulatorias relacionadas con las finanzas de los franquiciados, incluida la imposición de multas.

Muchos de los antiguos franquiciados dijeron que temían perder sus medios de vida, sus hogares o sus ahorros de toda la vida después de acumular deudas personales de más de £100,000.

Vodafone, valorada en aproximadamente £25 mil millones en la Bolsa de Londres, siempre insistió en que “rechaza firmemente” haberse “enriquecido injustamente” y ha categorizado consistentemente la reclamación como una “disputa comercial”. Sin embargo, se disculpó con los pequeños empresarios que alguna vez dirigieron las tiendas principales de Vodafone en el Reino Unido. “Lo sentimos por cualquier franquiciado que haya tenido una experiencia difícil”, dijo en diciembre de 2024.

En septiembre pasado, la compañía comenzó a ofrecer acuerdos financieros a una selección de antiguos franquiciados que estaban fuera del grupo de demandantes legales a medida que lanzaba su cuarta investigación en su problemática división de franquicias.

En 2024, Vodafone le dijo a The Guardian: “Hemos realizado una serie de cambios en nuestros procesos formales y de gobernanza y hemos realizado una serie de pagos de buena voluntad a numerosos franquiciados. Por ejemplo, tomamos la decisión de reembolsar £4.9 millones, incluido el IVA [£4 millones] en todo nuestro estado de franquicia (esto incluyó el reembolso retroactivo de multas y recortes).”

La compañía ha añadido que las comparaciones con el escándalo de la Oficina de Correos son “totalmente inapropiadas”.