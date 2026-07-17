Trump se prepara para ofrecer un discurso nacional centrado en las elecciones esta noche. Aquí hay lo que debes saber.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se centrará en las supuestas amenazas a la integridad de las elecciones estadounidenses en un discurso en horario estelar a la nación programado para el jueves a las 9 p. m. ET.

No sería la primera vez que lo haga. Trump ha afirmado continuamente ser víctima de una elección “amañada” y “robada” desde su derrota ante el ex presidente Joe Biden hace casi seis años, y ha hecho afirmaciones similares sobre contiendas más recientes que los republicanos perdieron.

La decisión de Trump de dar protagonismo a sus reclamos electorales coincide con los esfuerzos a múltiples niveles del presidente y sus aliados para reformar las elecciones estadounidenses antes de las elecciones de medio término de noviembre. Las encuestas muestran que los demócratas son favoritos para recuperar la Cámara de Representantes de EE. UU. en medio de la caída de popularidad de Trump.

Se espera que Trump repita sus afirmaciones falsas sobre los resultados presidenciales de 2020, al tiempo que acusará a adversarios extranjeros, incluida China, de realizar operaciones de influencia electoral, dijeron funcionarios de la administración a MS NOW.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el jueves que los medios de comunicación “están informando incorrectamente” sobre lo que incluirá el discurso de Trump. Pero insinuó que Trump hará reclamos sobre la seguridad de las elecciones en EE. UU.

“El presidente hará un anuncio muy importante con respecto a la integridad de nuestras elecciones”, dijo a los reporteros en la Casa Blanca.

“Deberíamos tener las elecciones más seguras y seguras de la historia del mundo. Y lo que el presidente hablará esta noche mostrará que quizás ese no es el caso, y que necesitamos hacer algunos ajustes de cara al futuro”, dijo.

Trump también podría mencionar una “variedad” de otros temas, incluidos Irán y la economía, señaló Leavitt.

Trump ha guardado silencio sobre detalles específicos del discurso, su primera dirección formal desde principios de abril, cuando afirmó que la guerra con Irán, que aún está en curso, casi había terminado.

Pero ha sugerido repetidamente que sus comentarios del jueves por la noche se centrarán en sus quejas sobre las elecciones en EE. UU. y sus planes para cambiarlas.

“Es realmente, realmente una gran noticia, y nuestro país tiene que enderezarse”, dijo Trump en la Casa Blanca el martes cuando se le preguntó sobre el discurso. “Sin elecciones libres y justas, no tienes un país”.

Cuando se le preguntó en una entrevista del lunes por la noche en Newsmax sobre un anticipo del discurso, Trump mencionó la elección primaria del alcalde de Los Ángeles del mes pasado como lo que él consideraba un ejemplo de una elección “amañada”.

Trump ha hecho reclamos infundados de fraude masivo en la elección incluso antes de que su candidato preferido, el ex astro de televisión Spencer Pratt, perdiera oficialmente.

“Nuestras elecciones están amañadas, y debemos enderezarlas”, dijo Trump a Newsmax.

La forma de hacerlo, insiste Trump, es que el Congreso apruebe la “Ley SAVE America”, el controvertido proyecto de ley que pretende frenar la interferencia de no ciudadanos en las elecciones estadounidenses al exigir identificación con foto para votar y prueba de ciudadanía para registrarse, entre otras disposiciones. Los opositores dicen que la medida privaría del voto a los electores, especialmente a los de bajos ingresos o de color.

Ley federal ya exige ciudadanía para votar en elecciones de EE. UU., y los datos muestran muy pocos casos en los que se emiten votos por parte de no ciudadanos.

Pero Trump ha convertido el proyecto de ley electoral en su máxima prioridad antes de las próximas elecciones. Incluso se ha negado a firmar otras legislaciones hasta que la Ley SAVE America llegue a su escritorio. Y sus aliados en la Cámara han obstaculizado otras medidas para que no lleguen al presidente mientras presionan para aprobar la ley electoral, que no tiene los votos para ser aprobada en el Congreso.

El Partido Republicano de Trump busca mantener sus mayorías en la Cámara y el Senado más allá de las elecciones de medio término, pero enfrenta importantes desafíos. Históricamente, el partido que tiene la Casa Blanca presenta un bajo rendimiento en las elecciones de medio término, y los demócratas buscan capitalizar lo que las encuestas han mostrado como opiniones negativas de los estadounidenses sobre la economía, la guerra con Irán y el propio Trump.

Los esfuerzos electorales de Trump

Trump ha intentado desafiar los resultados electorales que rechaza utilizando todos los medios a su alcance.

Después de su derrota en las elecciones de 2020, Trump y sus aliados presentaron docenas de demandas impugnando los recuentos de los estados, pero ninguno de los resultados fue anulado y no se presentó ninguna evidencia creíble de fraude electoral. Los esfuerzos para revertir el resultado de 2020 culminaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores de Trump asaltó el centro del gobierno de EE. UU. y obligó a los legisladores a huir temporalmente de sus cámaras por seguridad. Trump luego indultó o conmutó las sentencias de prácticamente todos los acusados involucrados en el asalto.

A fines de enero, la oficina electoral de Georgia, uno de los principales objetivos de los intentos de Trump de revertir la carrera de 2020, fue allanada por el FBI, que buscaba registros relacionados con las elecciones de 2020. Entonces el Director de Inteligencia Nacional de Trump, Tulsi Gabbard, fue vista en ese allanamiento.

Después de que Gabbard anunciara su renuncia en mayo, Trump eligió al jefe de regulación de vivienda federal Bill Pulte como su reemplazo interino.

Se espera que Pulte, quien ha ganado la reputación de ser un perro guardián leal para Trump, se una al presidente en el discurso, según informó MS NOW anteriormente.

Por otro lado, el Departamento de Justicia ha presentado demandas en numerosos estados para obtener datos detallados de registro de votantes. El DOJ ha argumentado que necesita la información para garantizar el cumplimiento de las leyes electorales federales. Hasta ahora, más de una docena de casos han sido desestimados por jueces federales.

Contexto: – Trump ha expresado repetidamente teorías infundadas sobre un supuesto fraude masivo en las elecciones de 2020, incluso antes de su derrota oficial. – Ha buscado impulsar legislación controvertida para cambiar el sistema electoral estadounidense. – Las afirmaciones de Trump sobre la integridad de las elecciones han sido ampliamente desacreditadas.

Fact Check: – En la sección de “El esfuerzo electoral de Trump”, se menciona erróneamente a Tulsi Gabbard como ex directora de inteligencia nacional. No ocupó ese cargo en la administración de Trump.