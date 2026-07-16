Netflix Q2: Crecimiento del 2% en Visualización Ahora Lleva La Apuesta de $3 Mil Millones en Publicidad

Antes de la llamada del jueves, establecí tres pruebas para el segundo trimestre de Netflix: ¿qué pasó con las horas de visualización, si la dirección argumentaría que las horas crudas subestiman el valor de su audiencia y si una versión gratuita y financiada por publicidad de Netflix entraría en la discusión? La llamada respondió a las tres, una de ellas casi palabra por palabra.

Las Horas y el Argumento a su Alrededor

Comencemos con el número. El tiempo de visualización aumentó un 2% en la primera mitad de 2026, dijo el co-CEO Greg Peters en la entrevista de ganancias de la empresa, sumando 1.5 mil millones de horas y mejorando ligeramente el crecimiento del 1.5% registrado un año antes.

Eso es un crecimiento, pero no mucho. Antes de dar la cifra, Peters reformuló el debate: “No hay una relación lineal entre las horas de visualización y los ingresos y ganancias, porque no todas las horas son iguales.”

La programación en vivo es su ejemplo más claro. Peters dijo que consumirá el 5% del presupuesto de contenido de Netflix este año pero producirá solo el 1% de las horas de visualización, a pesar de que seis de los diez mayores días de registro de la compañía en los últimos cinco años provinieron de eventos en vivo.

Ese argumento llegó precisamente según lo programado. Netflix ahora está pidiendo a los inversores que juzguen el compromiso no solo por cuánto tiempo miran las personas, sino también por lo que esa visualización hace por las suscripciones, publicidad y lealtad del cliente.

Peters describió el marco de la compañía como calidad, variedad y cantidad. Se negó a explicar cómo Netflix calcula su medida de calidad, diciendo que los detalles representan “una ventaja competitiva.”

La aritmética no ha cambiado. Se espera que los gastos de contenido aumenten alrededor del 10% este año, mientras que las horas de visualización en la primera mitad crecieron un 2%.

Por lo tanto, Netflix está gastando más en programación de lo que la audiencia está creciendo en horas crudas. Su negocio de publicidad todavía tiene que expandirse para cubrir esa brecha.

Netflix Se Opone a las Declinaciones de la Segunda Temporada

El co-CEO Ted Sarandos estaba preparado para la pregunta sobre las audiencias que abandonan los programas después de sus primeras temporadas. Netflix no está viendo ningún cambio material en toda su programación, dijo, y las declinaciones en la segunda temporada en realidad han mejorado ligeramente este año en comparación con el año pasado.

Sarandos argumentó que alguna disminución es normal porque Netflix lanza programas a audiencias globales inusualmente grandes. También desestimó análisis basados en una pequeña selección de títulos: “Puedes elegir cualquier cinco puntos de datos para contar cualquier historia que desees.”

Esa es una respuesta directa a investigaciones externas que muestran fuertes declives para series individuales. Pero Netflix no publicó las cifras más amplias que permitirían a los inversores comparar esos ejemplos con el rendimiento de todo su catálogo.

Una Versión Gratuita de Netflix Entra en la Discusión

Este es el punto donde la llamada avanzó más. Peters dijo que Netflix está probando períodos de prueba gratuitos para nuevos clientes en varios países, junto con una oferta anterior de primer mes con descuento en Japón alrededor del Clásico Mundial de Béisbol.

Preguntado directamente sobre un servicio gratuito, fue más allá: “Una oferta gratuita podría tener sentido en algunos mercados, pero debemos ser considerados sobre la canibalización de los niveles de pago.” En términos más simples, Netflix no quiere que una versión gratuita convenza a los clientes existentes de dejar de pagar.

Después, Peters explicó qué haría posible el modelo. Un gran negocio de publicidad en cualquier país que esté considerando un servicio gratuito sería “un factor habilitador importante para hacer que esas economías funcionen.”

Netflix no tiene planes a corto plazo de lanzar uno. Pero el mecanismo ahora es público: un servicio gratuito dependería de la publicidad, y la publicidad depende de tener suficiente tiempo de visualización para vender.

El inventario ya se está construyendo. Sarandos dijo que los podcasts de video están atrayendo visualizaciones a Netflix que no tenía previamente, especialmente durante el día en lugar de su pico tradicional por la noche.

La programación de estilo de vida de Condé Nast, Hearst y People Inc. llegará el próximo mes. Esos programas extienden la presencia de Netflix en otra categoría que puede producirse de manera más económica y lanzarse con más frecuencia que el drama de prestigio.

Sarandos señaló el lanzamiento de la nueva serie de Will Ferrell “The Hawk”, promocionada con un especial de “Hot Ones” filmado en el Derby de Jonrones de las Grandes Ligas de Béisbol, como un ejemplo del trabajo conjunto entre shows principales, contenido de creadores y deportes en vivo.

La inteligencia artificial generativa apunta en la misma dirección. Netflix ha utilizado herramientas de IA en aproximadamente 300 títulos, y Sarandos dijo que cualquier ahorro “probablemente se reinvertirá” en más contenido.

Un documental muestra la forma. “American Experiment” incluye 17 minutos de metraje mejorado por IA que, según Sarandos, se produjo el doble de rápido y a la mitad del costo. Esos números merecen su propia evaluación.

Eso significa más programación, producida a menor costo, creando más horas alrededor de las cuales Netflix puede vender publicidad.

Netflix también está ampliando lo que aparece dentro del servicio. Preguntado sobre su integración con el canal francés TF1, Peters calificó los resultados tempranos de prometedores y dijo que la compañía “ciertamente considerará” asociaciones similares que funcionen para Netflix, sus miembros y sus socios.

La Prueba, Evaluada

La llamada del jueves confirmó la forma del argumento en el propio lenguaje de Netflix. Las horas de visualización están creciendo lentamente, la dirección ha construido un caso de por qué las horas crudas no cuentan toda la historia y un posible servicio gratuito ahora se está discutiendo como una cuestión publicitaria.

La pregunta de identidad no surgió. La aritmética sí.