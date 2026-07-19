El doblete de Earl guía a Inglaterra más allá de Argentina después de un final dramático: la segunda derrota de Argentina en sus primeros tres juegos

SANTIAGO DEL ESTERO: El número 8 de Inglaterra, Ben Earl, anotó dos goles cuando Inglaterra venció a Argentina 31-24 en el Campeonato de Naciones el sábado en un encuentro indisciplinado eclipsado por asuntos fuera del campo.

Al apertura de Los Pumas, Tomás Albornoz, se le negó la oportunidad de reclamar un empate dramático con un intento de conversión después de que el touchdown del extremo Bautista Delguy en el minuto 83 fuera anulado después de una discusión entre el árbitro y el oficial televisivo del partido.

Earl hizo su contribución en un período de ocho minutos en la primera mitad en Santiago del Estero, cuando Inglaterra consiguió su segunda victoria consecutiva en la competición. Para Argentina fue una segunda derrota en sus primeros tres partidos en una actuación pobre pero emocional, a horas de que sus homólogos futbolísticos contemplaran una defensa de su corona de la Copa del Mundo contra España en Nueva York.

“Fue hasta el final, realmente dramático”, dijo el extremo inglés Immanuel Feyi-Waboso a ESPN. â€œFue una victoria muy reñida. La disciplina no fue muy buena por nuestra parte. “Al final conseguimos la victoria”, añadió después de que su equipo recibiera cuatro tarjetas amarillas.

La preparación para el partido había sido tensa durante toda la semana, pero sólo se extendió al campo en algunos incidentes discretos. Los futbolistas argentinos vencieron a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo el miércoles antes de que el zaguero visitante Henry Pollock fuera filmado burlándose de los fanáticos argentinos en las calles de la capital mientras estaba sentado en el autobús del equipo.

El capitán de Inglaterra, Jamie George, dijo el viernes que su equipo abandonaría la cancha si sufría abusos racistas después de que Asher Opoku-Fordjour y Chandler Cunningham-South escucharan comentarios discriminatorios el año pasado en San Juan.

Pollock silbó

El entrenador en jefe de Los Pumas, Felipe Contepomi, hizo dos cambios con respecto a la victoria de segunda ronda del fin de semana pasado sobre Gales con Matías Moroni como centro exterior y Mayco Vivas como pilar derecho. El divisivo Pollock fue nuevamente nombrado en el banquillo por Steve Borthwick a pesar de anotar un hat-trick contra Fiji la semana pasada.

Un toque extra de sabor para el partido llegó cuando Los Pumas se quedó sin una nueva versión del uniforme de fútbol de Argentina, que usaron cuando vencieron a Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986, mejor recordado por el gol de la Mano de Dios de Diego Maradona.

Inglaterra ganaba 12-0 después de 25 minutos cuando el extremo Tommy Freeman anotó y Earl consiguió su primer try del partido. Las cosas empeoraron para el equipo de Contepomi, que se quedó con 14 hombres y el extremo Mateo Carreras recibió una tarjeta amarilla por un golpe en el hombro.

El equipo dominante de Borthwick lideraba 19-3 en el descanso cuando Earl consiguió su segundo desde la base de un scrum después de que el apertura Albornoz anotara un penal para una Argentina fuera de lugar.

Después del intervalo, Carreras compensó su delito menor anterior arrastrándose antes de que el medio scrum de Inglaterra, Jack van Poortvliet, fuera enviado al contenedor de pecado con el marcador 19-10 con menos de media hora por jugar.

Cinco minutos más tarde su ventaja era de sólo dos puntos cuando a Argentina se le concedió un try penal después de que Alex Coles golpeara el balón a metros de su línea.

Coles siguió a Van Poortvliet hasta la papelera y el equipo de Borthwick estuvo temporalmente en las rocas. Luego, Argentina se quedó con un jugador menos cuando el número 8 Joaquín Oviedo fue expulsado, lo que le dio a Inglaterra el ímpetu para tomar el control del juego nuevamente al cruzar mientras el lateral Marcus Smith se lanzaba.

El fullback de los Pumas, Santiago Carreras, recibió una tarjeta amarilla por una intercepción fallida en la preparación del try con el marcador 26-17.

Faltando 11 minutos para el final, el resultado quedó decidido cuando Feyi-Waboso anotó.

Inglaterra terminó con 13 hombres cuando Pollock y Emmanuel Iyogun recibieron tarjetas amarillas, una sexta y una séptima tarjetas entregadas por el árbitro Angus Gardner durante el juego, con la numerosa afición local silbando al rubio de 21 años fuera del campo.

La fallida remontada de Argentina comenzó con el esfuerzo de Justo Piccardo segundos antes del final del tiempo reglamentario y el esfuerzo de Delguy fue anulado a pesar del desacuerdo entre Gardner y su TMO Bret Cronan. – AFP