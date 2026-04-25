Los Packers pueden haber encontrado a su próximo tackle de nariz con Chris McClellan

El tackle defensivo Chris McClellan de Missouri fue seleccionado por los Green Bay Packers en la tercera ronda del Draft de la NFL del viernes. McClellan tuvo una destacada temporada en 2025 después de tres temporadas universitarias algo tranquilas. Los Packers intercambiaron selecciones No. 84 y 160 con Tampa Bay por la selección No. 77 para elegir a McClellan. El director de operaciones de fútbol de los Packers, Milt Hendrickson, expresó su entusiasmo por la adquisición de McClellan, destacando su versatilidad y el potencial que puede aportar a la defensa del equipo. McClellan tuvo 6 capturas, 8 tacleadas para pérdida de yardas, 6 presiones al mariscal de campo y 48 tacleadas durante su destacada temporada en 2025. Se espera que McClellan, quien ha mostrado un desarrollo significativo durante su tiempo en la universidad, se adapte bien al nuevo esquema defensivo 3-4 de los Packers.