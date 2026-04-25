El fascismo metamórfico y las promesas rotas de la democracia social

Como análisis del populismo de derecha, el argumento de Daniel Trilling funciona lo suficientemente bien (The impossible promise: are we witnessing the return of fascism?, 18 de abril). No podemos asumir que el fascismo siempre tomará la misma forma, en lugar de adaptarse y tratar de proporcionar respuestas a los eventos a medida que se desarrollan. El resurgimiento de la extrema derecha es una respuesta reaccionaria a las promesas incumplidas de la democracia social. Los partidarios de la clase trabajadora de la extrema derecha, al ver que la lucha por la igualdad para todos ha sido reemplazada por una guerra neoliberal de todos contra todos, simplemente adoptan la lógica del día.

A nivel de base, la estrategia de la extrema derecha parece funcionar: si dices que los inmigrantes están agotando los recursos de tu comunidad y protestas contra los solicitantes de asilo en hoteles, y los ves trasladados en autobús como resultado, eso puede sentirse como una victoria. Es este aspecto el que Trilling no entiende. Existe un componente strasseriano en la extrema derecha actual, organizado en torno a personajes como Stephen Yaxley-Lennon. El strasserismo fue la ideología política formada alrededor de la base de la clase trabajadora del nazismo.

Esto puede ser antagonista al populismo de figuras como Nigel Farage, porque cree que Farage traicionará a sus seguidores de la clase trabajadora. ¿Puede una política de clase resurgente dividir esta base? Negar la realidad no es el mejor lugar para comenzar. Negar la realidad no es el mejor lugar para comenzar. Cuando, por ejemplo, los trabajadores locales dicen que los trabajadores de Europa del Este están reduciendo los salarios al trabajar por debajo de la tarifa local promedio, no tiene sentido decir cuánto contribuyen los inmigrantes a la economía. El capitalismo solo utiliza el libre movimiento de los trabajadores en su propio provecho. Es mejor, por difícil que sea, intentar establecer un control sindical sobre los salarios y la aplicación del salario mínimo, y poner fin a la casualización, para que los trabajadores nativos e inmigrantes mejoren.

Daniel Trilling puede haber pasado por alto un elemento más amplio y a largo plazo en su lectura larga sobre el fascismo. Estamos, quizás, también presenciando el debate continuo entre dos tendencias opuestas en la Ilustración de Europa occidental: el liderazgo del hombre fuerte hobbesiano y la democracia basada en la propiedad de Locke por un lado, y las libertades de Voltaire con los derechos del pueblo de Rousseau por otro. Las dictaduras y las trágicas desigualdades de riqueza y poder, ahora significativamente facilitadas por el capitalismo en la nube, desafían nuevamente a la democracia social liberal después de solo 75 años de una disminución parcial de la riqueza, el poder, la división de género y racial.

El profundo comentario de Nesrine Malik sobre la naturaleza de nuestra actual maldad (La presidencia de Trump es cómo se ve el mal: absurdo, aterrador, cruel, 20 de abril) explora la extraña mezcla de horror, vacío y actuación que satura nuestro mundo sociopolítico, recordando lo que Hannah Arendt denominó “la banalidad del mal”. El artículo de Malik me recordó un ensayo de 1951 de Theodor Adorno en el que, basándose en el libro de Sigmund Freud “Psicología de las masas y análisis del yo”, describe las características de los líderes fascistas.

Según Adorno, estos líderes deben atraer la identificación de las masas hacia sí mismos; para lograrlo, deben transmitir su posesión de poderes sobrehumanos (tener un acceso especial a una omnipotencia peculiar que los exime de cualquier ley moral / humanidad ordinaria), y al mismo tiempo deben, por así decirlo, ser solo uno más del grupo. Adorno escribe: “Una de las características más conspicuas de los discursos de los agitadores [es] la ausencia de un programa positivo y de cualquier cosa que puedan ‘dar’, así como la prevalencia paradójica de amenaza y negación … el líder solo puede ser amado si él mismo no ama. Sin embargo, Freud es consciente de otro aspecto de la imagen del líder que aparentemente contradice el primero. Mientras aparenta ser un superhombre, el líder debe al mismo tiempo obrar el milagro de parecer una persona promedio, así como Hitler se presentaba como un compuesto de King Kong y el peluquero de suburbanos”.