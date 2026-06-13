Jim Cramer dice que aún no es tarde para comprar SpaceX, bajo una condición

CNBC’s Jim Cramer dijo el viernes que no es demasiado tarde para que los inversores compren SpaceX después de su debut explosivo, pero solo si están dispuestos a ver la acción como una apuesta a largo plazo en el futuro en lugar de una inversión tradicional.

“¿Es demasiado tarde para entrar en SpaceX?”, dijo el presentador de “Mad Money”. “Si estás dispuesto a ver esto como un tipo de acción diferente, no una inversión a corto o mediano plazo… entonces tienes mi bendición”.

SpaceX debutó en el Nasdaq el viernes, abriendo a $150 por acción pero subiendo hasta $176. La compañía de cohetes de Elon Musk cerró la sesión con una capitalización de mercado de $2.1 billones. El poderoso rally rápidamente reavivó las preocupaciones de que la valoración de la acción podría haber superado su desempeño financiero actual. Sin embargo, Cramer dijo que los inversores no están comprando SpaceX únicamente por lo que gana hoy.

“Esto es una apuesta a largo plazo en la exploración espacial,” dijo Cramer.

En lugar de centrarse en las pérdidas actuales y los flujos de efectivo, Cramer argumentó que muchos inversores están comprando la visión a largo plazo de Elon Musk y un conjunto de proyectos que pueden tardar años en materializarse por completo.

“Creo que han considerado el riesgo y reconocen que podría haber pérdidas hasta donde alcanza la vista,” dijo.

Esa disposición a mirar más allá de los resultados financieros a corto plazo ayuda a explicar el fuerte debut de la acción, según Cramer. Mientras que los escépticos han cuestionado la valoración de la compañía, dijo que los accionistas se centran en la posibilidad de que las oportunidades futuras de SpaceX podrían ser mucho más grandes de lo que se refleja actualmente en su negocio.

Para los inversores que comparten esa perspectiva, Cramer dijo que las caídas deben verse como oportunidades en lugar de motivos para abandonar la acción.

“Si baja, entonces deberías comprar más porque el potencial alcista es concebiblemente insondable,” dijo.

Cramer también elogió el manejo de la OPI por parte de Goldman Sachs y Morgan Stanley, diciendo que los dos bancos líderes en la operación lograron un equilibrio entre la demanda institucional y minorista, evitando el tipo de aumento caótico en el primer día que puede crear problemas más adelante. El Fideicomiso Caritativo de Cramer, la cartera utilizada por el Club de Inversiones de CNBC, posee acciones de Goldman.

“La acción abrió a un precio razonable versus el precio de la OPI, no tan alto como para alentar la compra y venta rápida, pero no tan bajo como para fomentar el pánico,” dijo. “Es sorprendente.”