Putin pone una gran sonrisa al saludar al ministro de Relaciones Exteriores...

El dictador ruso Vladimir Putin recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Irán en Moscú el lunes con una cálida sonrisa mientras elogiaba su “asociación estratégica” y prometía seguir siendo un fuerte aliado de Teherán.

Putin dio la bienvenida al principal diplomático de Teherán, Abbas Araghchi, mientras discutían la guerra en Irán y cómo Moscú puede brindar mejor su apoyo, según los medios estatales rusos.

Putin le dijo a Araghchi que Rusia “hará todo” lo que sirva a los intereses de Teherán, informaron los medios estatales rusos.

“Por nuestra parte, haremos todo lo que sirva a sus intereses y a los intereses de todos los pueblos de la región para garantizar que la paz se logre lo más rápido posible”, dijo Putin a Araqchi.

“La semana pasada recibí un mensaje del líder supremo de Irán. Me gustaría pedirle que transmita mis más sinceros agradecimientos por esto y que confirme que Rusia, al igual que Irán, tiene la intención de continuar nuestra relación estratégica”, agregó Putin.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, agregó que Rusia estaba lista para servir como mediador entre EE. UU., Israel e Irán para asegurar un acuerdo de paz.

Araghchi dijo que la reunión sirvió como un símbolo del “apoyo inquebrantable de Rusia a la República Islámica de Irán”.

La reunión de alto perfil se produce justo un mes después de que las agencias de inteligencia europeas advirtieran que Moscú podría estar listo para proporcionar tecnología de drones a Teherán después de que Rusia popularizara los drones suicidas Shahed de la república islámica en la guerra de Ucrania.

Aunque Rusia e Irán están en un Acuerdo de Asociación Estratégica Integral, Moscú no está obligado por el tratado a brindar asistencia militar a Irán.

Además de promocionar la asociación entre Irán y Rusia, Araghchi se burló de EE. UU., afirmando que “la superpotencia mundial ha fracasado en lograr sus objetivos durante la guerra”.

Con cables de Post.