La heredera de Gucci lanza un bolso de edición especial para el Día de la Madre en beneficio de Fostering the Future de Melania Trump

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EXCLUSIVO: Heredera de la familia Gucci y fundadora de la marca de lujo AGCF, para Alexandra Gucci Creative Framework, Alexandra Gucci Zarini ha lanzado un nuevo bolso para el Día de la Madre, diseñado en apoyo de la iniciativa Fostering the Future de la primera dama Melania Trump, según se enteró Fox News Digital.

El bolso es una edición limitada del “UNITY Bag” de Zarini, que lanzó en diciembre de 2025.

Esa bolsa fue la primera dedicada a apoyar la iniciativa Fostering the Future de la primera dama, que ofrece becas y oportunidades educativas para niños en la comunidad de hogares de acogida. Ese bolso se agotó una semana después del lanzamiento.

LA HEREDERA DE GUCCI LANZA EL NUEVO BOLSO ‘UNITY’ CON LAS GANANCIAS A BENEFICIO DE ‘FOSTERING THE FUTURE’ DE MELANIA TRUMP

La Bolsa de la edición del Día de la Madre apoyará directamente las iniciativas de Fostering the Future, financiando becas y oportunidades para niños en crianza.

AGCF de Zarini, una marca de accesorios de lujo con sede en EE. UU. cuya misión es proteger y empoderar a los niños, donará el 20 % de todas las ganancias de la edición especial “UNITY Bag” en beneficio de Fostering the Future.

AGCF dice que proteger a los niños más vulnerables es “en su sentido más verdadero, un acto de maternidad colectiva”.

“La maternidad es una de las fuerzas positivas más poderosas del mundo”, dijo Zarini a Fox News Digital. “Esta edición especial está dedicada a cada mujer que lleva un niño en su corazón, ya sea por nacimiento, por elección o por la extraordinaria gracia de acogerlo”.

LA PRIMERA DAMA MELANIA TRUMP GANA PARA LA JUVENTUD DE CRIANZA DE AMÉRICA CON UNA INVERSIÓN DE $ 25 M

“Algunos de nosotros encontramos a nuestras madres. Algunos de nosotros nos convertimos en ellas para otros”, continuó Zarini. “Y algunos de nosotros aprendemos que la familia es algo que uno mismo debe construir, desde un amor que no tenía adónde ir”.

Y agregó: “Es un honor celebrar a las madres y figuras maternas que brindan su amor y devoción incondicional a sus hijos con esta edición especial”.

Como cada Unity Bag, la edición del Día de la Madre lleva la placa ovalada dorada distintiva de AGCF, cosida a mano en el interior y grabada con su número de edición único, que según la compañía es un “sello distintivo de autenticidad y coleccionabilidad duradera”.

El primer Unity Bag de Zarini, sobre el que Fox News Digital informó exclusivamente en diciembre de 2025, fue un tributo a Fostering the Future, y Zarini dijo que la iniciativa es “la expresión más pura de todo lo que representa AGCF”.

“Retribuir para proteger y empoderar a los niños vulnerables es la forma más elevada de lujo: es el corazón de nuestra marca y la razón de ser de AGCF”, dijo Zarini a Fox News Digital en diciembre de 2025.