General Motors está listo para informar ganancias antes de la campana. Aquí está lo que Wall Street espera.

El cuartel general global de General Motors en Hudson’s Detroit en Detroit, Michigan, EE. UU., el lunes 12 de enero de 2026. – General Motors está a punto de informar sus ganancias del primer trimestre antes de la apertura del mercado el martes. – Esto es lo que espera Wall Street, según una encuesta de analistas de LSEG: – Ganancias por acción: $2.62 ajustado – Ingresos: $43.68 mil millones – Esos resultados marcarían una disminución de aproximadamente 1% en los ingresos en comparación con el año anterior y una caída del 5.8% en las ganancias ajustadas por acción. – Los resultados del primer trimestre de 2025 de GM incluyeron $44.02 mil millones en ingresos, ganancias netas atribuibles a los accionistas de $2.78 mil millones y ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos de $3.49 mil millones. – Aparte de las ganancias y cualquier cambio en la guía de 2026 del fabricante de automóviles, los inversores estarán monitoreando los efectos de la guerra en Irán, los impactos arancelarios y cargos adicionales relacionados con la reducción de vehículos totalmente eléctricos. – Después de anunciar $7.6 mil millones en ajustes por depreciación de vehículos eléctricos el año pasado, el fabricante de automóviles dijo que esperaba cargos adicionales pero a un nivel menor que en 2025. – La orientación de ganancias de 2026 de GM es mejor que sus expectativas y resultados del año pasado. Incluye ganancias netas atribuibles a los accionistas entre $10.3 mil millones y $11.7 mil millones; ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos de $13 mil millones a $15 mil millones; y EPS entre $11 y $13 para el año.