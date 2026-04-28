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General Motors está listo para informar ganancias antes de la campana. Aquí está lo que Wall Street espera.

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Martina López
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El cuartel general global de General Motors en Hudson’s Detroit en Detroit, Michigan, EE. UU., el lunes 12 de enero de 2026. – General Motors está a punto de informar sus ganancias del primer trimestre antes de la apertura del mercado el martes. – Esto es lo que espera Wall Street, según una encuesta de analistas de LSEG: – Ganancias por acción: $2.62 ajustado – Ingresos: $43.68 mil millones – Esos resultados marcarían una disminución de aproximadamente 1% en los ingresos en comparación con el año anterior y una caída del 5.8% en las ganancias ajustadas por acción. – Los resultados del primer trimestre de 2025 de GM incluyeron $44.02 mil millones en ingresos, ganancias netas atribuibles a los accionistas de $2.78 mil millones y ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos de $3.49 mil millones. – Aparte de las ganancias y cualquier cambio en la guía de 2026 del fabricante de automóviles, los inversores estarán monitoreando los efectos de la guerra en Irán, los impactos arancelarios y cargos adicionales relacionados con la reducción de vehículos totalmente eléctricos. – Después de anunciar $7.6 mil millones en ajustes por depreciación de vehículos eléctricos el año pasado, el fabricante de automóviles dijo que esperaba cargos adicionales pero a un nivel menor que en 2025. – La orientación de ganancias de 2026 de GM es mejor que sus expectativas y resultados del año pasado. Incluye ganancias netas atribuibles a los accionistas entre $10.3 mil millones y $11.7 mil millones; ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos de $13 mil millones a $15 mil millones; y EPS entre $11 y $13 para el año.

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