Cómo un cirujano mantuvo funcionando un hospital en Sudán en la primera línea de la guerra

OMDURMAN, Sudán (AP) – Durante tres años, el Dr. Jamal Eltaeb tuvo que tomar decisiones desgarradoras. ¿Quién debería vivir y potencialmente morir? ¿Debería operar sin los medicamentos adecuados si eso pudiera salvarle la vida a alguien? ¿Cómo conseguiría combustible para mantener encendidas las luces del hospital?

En medio de la guerra en Sudán, solo una decisión fue fácil: seguir trabajando.

El cirujano ortopédico dirigía el hospital Al Nao en Omdurman, en las afueras de la capital, Khartoum, mientras el control del área urbana cambiaba entre el ejército de Sudán y los combatientes paramilitares. A medida que la línea del frente se acercaba y el hospital se desbordaba de pacientes, algunos colegas perdieron el ánimo y se fueron.

El tranquilo Eltaeb fue uno de los raros cirujanos que se quedó. Incluso cuando el hospital fue bombardeado más de una vez. Incluso cuando se agotaron la mayoría de los suministros médicos.

“Pesé las opciones de quedarme aquí, y cuidar de tus pacientes y ayudar a otras personas que te necesitan como cirujano experto, en lugar de elegir tu propia seguridad”, dijo a The Associated Press en una entrevista.

Es uno de muchos sudaneses que han contribuido a la ayuda mientras el mundo mira en gran parte hacia otro lado, distraído por conflictos en el Medio Oriente y Ucrania. Ha sido testigo de los cadáveres detrás de las estimaciones de decenas de miles de personas asesinadas, y lo que significa, día tras día, cuando las Naciones Unidas advierten que el sistema de salud de su país está al borde del colapso.

Casi el 40% de los hospitales de Sudán ya no funcionan. Muchos han sido despojados de piezas o utilizados por grupos armados como bases. El ejército de Sudán desde entonces ha retomado la capital, y Al Nao sigue siendo uno de los pocos centros de salud que funcionan en la zona.

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