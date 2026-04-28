Arqueólogos de Pompeya utilizan IA para reconstruir al hombre muerto en la erupción del volcán

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ROMA – Arqueólogos e investigadores del antiguo sitio romano de Pompeya han utilizado inteligencia artificial por primera vez para reconstruir digitalmente el rostro de un hombre muerto en la erupción del Monte Vesubio en el año 79 d.C. que asfixió la ciudad, ofreciendo una nueva forma de comprender uno de los desastres naturales más famosos de la historia.

El retrato digital representa a un hombre cuyos restos, junto con los de otra persona, fueron descubiertos cuando intentaban huir de la ciudad hacia la costa de lo que hoy es Italia durante la erupción volcánica. Los investigadores creen que el hombre murió al principio del desastre, durante una fuerte caída de escombros volcánicos.

La reconstrucción fue desarrollada por el Parque Arqueológico de Pompeya, que anunció en su sitio web que se realizó en colaboración con la Universidad de Padua y se basó en datos de estudios arqueológicos de excavaciones cerca de la necrópolis de Porta Stabia, justo fuera de las murallas de la antigua ciudad.

alternar título Andrew Medichini/AP

El anuncio muestra una ilustración generada por IA de cómo podría haber sido el hombre. Se le muestra corriendo por un camino accidentado y cubierto de escombros, sosteniendo un cuenco grande y poco profundo sobre su cabeza y usándolo como escudo mientras se ve el Monte Vesubio en erupción al fondo.

Pompeya, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO cerca de Nápoles, quedó sepultada bajo cenizas y piedra pómez cuando el Vesubio entró en erupción hace casi 2.000 años, preservando la ciudad y los restos de miles de sus habitantes con notable detalle.

Los arqueólogos encontraron al hombre sosteniendo un mortero de terracota, lo que interpretaron como un intento improvisado de proteger su cabeza de las pequeñas piedras volcánicas que cayeron durante la erupción.

Los relatos antiguos, incluidos los del escritor romano Plinio el Joven, describen a los residentes de Pompeya usando objetos para protegerse mientras las cenizas y los escombros cubrían la ciudad.

El hombre llevaba también una lámpara de aceite, un pequeño anillo de hierro y diez monedas de bronce, objetos personales que ofrecen una visión de sus últimos momentos así como de la vida cotidiana en Pompeya antes de la catástrofe.

El retrato digital se creó utilizando inteligencia artificial y técnicas de edición de fotografías diseñadas para traducir datos arqueológicos y esqueléticos en una imagen humana realista.

“La inmensidad de los datos arqueológicos es ahora tal que sólo con la ayuda de la inteligencia artificial podremos protegerlos y mejorarlos adecuadamente. Si se usa bien, la IA puede contribuir a una renovación de los estudios clásicos”, dijo en un comunicado el director del parque de Pompeya, Gabriel Zuchtriegel.

El proyecto tiene como objetivo hacer que la investigación arqueológica sea más accesible y emocionalmente atractiva para el público, manteniendo al mismo tiempo una base científica, dijeron los investigadores.