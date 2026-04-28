Tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: Cronología del caos

Moments después de que el jefe de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca diera la bienvenida al presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump a su cena anual para celebrar el periodismo el sábado por la noche, sonaron disparos afuera de las puertas del Salón Internacional del Hotel Washington Hilton. En cuestión de segundos, la festiva ocasión a la que asistieron más de 2,000 periodistas, funcionarios gubernamentales y otros creadores de noticias estalló en caos, mientras agentes del Servicio Secreto apuraban a Trump y a la primera dama fuera del escenario. Desconocido para aquellos dentro del salón, un presunto tirador, luego identificado por las autoridades como Cole Allen, de 31 años, de Torrance, California, había atravesado un puesto de control de seguridad y a los agentes del Servicio Secreto en un intento de acceder al evento y perpetrar “el mayor daño posible”, dijeron fuentes a ABC News. Allen, presuntamente armado con una escopeta y otras armas, fue reducido y arrestado antes de poder entrar al salón después de que oficiales dijeran que intercambió disparos con agentes del Servicio Secreto. Durante el incidente, un oficial de la División Uniformada del Servicio Secreto recibió un disparo, pero su vida fue salvada por su chaleco antibalas, dijeron los funcionarios. Aquí hay una cronología de los eventos que precedieron al tiroteo del sábado por la noche y su desenlace: 7 p.m. ET – Los invitados, vestidos con esmoquin y trajes de noche, caminan por la alfombra roja fuera del salón, tomando fotos y realizando entrevistas. El secretario de Estado Marco Rubio le dice a C-SPAN, que transmitía en vivo el evento, “Es una noche en la que muchas personas que tal vez no se ven todos los días pueden verse”. 8:13 p.m. – Miembros de la junta directiva de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se acercan a la mesa principal y al estrado al frente del salón. 8:15 p.m. – Se presenta al vicepresidente JD Vance y toma su lugar en el estrado. 8:16 p.m. – “Damas y caballeros, la 45ª y 47ª presidenta de los Estados Unidos, Donald J. Trump y la primera dama Melania Trump”, dice un locutor por el altavoz mientras la Banda de Marines de EE. UU., también en el escenario, toca “Hail to the Chief”. 8:17 p.m. – El Grupo de Colores Conjuntos de las Fuerzas Armadas marcha hacia el escenario para presentar la bandera de EE. UU., seguido por el canto del “The Star-Spangled Banner” por el Sargento Maestro del Cuerpo de Marines Kevin Bennear. 8:20 p.m. – Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y corresponsal principal de la Casa Blanca de CBS, da unas palabras de apertura, agradeciendo a Trump y a la primera dama por asistir. “Es significativo que estén con nosotros esta noche”, dice Jiang a la pareja presidencial.