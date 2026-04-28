Jamie Dimon advierte de algún tipo de crisis de bonos en el futuro a medida que crecen los riesgos de deuda global.

Jamie Dimon, Presidente y Director Ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., asiste a la ceremonia de corte de cinta para la inauguración de la nueva sede de la firma en el 270 Park Avenue, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 21 de octubre de 2025.

El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió el martes que los niveles crecientes de deuda gubernamental podrían desencadenar una crisis en el mercado de bonos, instando a los responsables políticos a actuar antes de que los mercados los obliguen.

La declaración de Dimon fue una respuesta a una pregunta sobre si estaba preocupado por los crecientes niveles de deuda gubernamental “en todo el mundo y en su país”.

“De la forma en que va ahora, habrá algún tipo de crisis de bonos, y luego tendremos que lidiar con ella”, dijo Dimon en una conferencia de inversión organizada por el fondo soberano de Noruega, el más grande del mundo.

“No estoy tan preocupado, podremos lidiar con ello”, dijo Dimon. “Simplemente creo que la madurez debería decir que deberías lidiar con ello, en lugar de permitir que suceda”.

Dimon, quien dirige el banco más grande del mundo por capitalización de mercado, dijo que la historia ha demostrado que la creciente combinación de riesgos de hoy podría combinarse de formas impredecibles. Aunque el momento es incierto, no abordar esas presiones aumenta las probabilidades de que el ajuste llegue después de disturbios en lugar de movimientos de política deliberados.

“El nivel de cosas que se suman a la columna de riesgos es alto, como la geopolítica, el petróleo, los déficits gubernamentales”, dijo Dimon. “Pueden desaparecer, pero también pueden no hacerlo, y no sabemos qué combinación de eventos provoca el problema”.

Una crisis de bonos probablemente significaría un aumento repentino en los rendimientos y un colapso en la liquidez del mercado, donde los inversores se apresuran a vender y los compradores retroceden, lo que generalmente obliga a los bancos centrales a intervenir como compradores de último recurso.

Un ejemplo reciente es la crisis de los bonos del Reino Unido en 2022, cuando los rendimientos se dispararon y el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir para estabilizar el mercado.

En la entrevista de amplio alcance, Dimon abordó los riesgos que veía en el ciclo crediticio y en el ritmo de adopción de la inteligencia artificial y sus conocimientos sobre el establecimiento de la cultura corporativa.