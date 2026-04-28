El brote de sarampión en Carolina del Sur ha terminado. Pero se están gestando más en todo el país.

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Los funcionarios de salud pública de Carolina del Sur declararon el lunes el fin del mayor brote de sarampión en Estados Unidos desde 1991.

El domingo, el estado cumplió 42 días sin reportar nuevos casos relacionados con el brote. Durante un período de seis meses que comenzó en octubre pasado, 997 personas resultaron infectadas con sarampión en Carolina del Sur. La mayoría de ellos eran niños no vacunados. Al menos 21 personas fueron hospitalizadas con complicaciones del sarampión.

El brote estuvo contenido en gran medida en la región noroeste del estado. Nunca llegó a todo el estado, “gracias a las investigaciones oportunas, la identificación de los expuestos y la voluntad de la gente de quedarse en casa”, dijo el Dr. Edward Simmer, director interino del Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur. “En muchos sentidos, ésta fue una respuesta de manual para hacer frente a un brote”.

El virus del sarampión puede provocar complicaciones graves, como neumonía e inflamación del cerebro. En una sesión informativa el lunes, el Dr. Brannon Traxler, del Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur, dijo que si bien muchos casos de sarampión fueron leves, “en ocasiones, ponía en peligro la vida o potencialmente era duradero para otros”.

El sarampión puede ser mortal. El año pasado, tres personas, incluidos dos niños en edad escolar en Texas, murieron a causa de la enfermedad. Si bien la mayoría de las personas se recuperan del sarampión, este puede causar complicaciones duraderas, incluida la amnesia inmune, un fenómeno en el que el virus destruye partes del sistema inmunológico, dejando a los niños vulnerables a nuevas infecciones durante varios años.

Y los niños infectados antes de los 2 años tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad neurológica degenerativa y mortal que normalmente se desarrolla entre siete y diez años después de una infección por sarampión.

El brote de Carolina del Sur se centró en el condado de Spartanburg, donde la mayoría de las escuelas tenían tasas de vacunación contra el sarampión inferiores al umbral del 95% requerido para prevenir brotes. Traxler dice que el estado logró detener el brote, en parte, gracias a un aumento en el número de personas que recibieron la vacuna. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que se conocen.

Pero Traxler dice que quedan grupos de personas que carecen de inmunidad (adquirida mediante infección por sarampión o vacunación) en el condado de Spartanburg y en todo el estado, “por lo que existe un riesgo continuo allí”.

La Dra. Martha Edwards, presidenta de la sección de Carolina del Sur de la Academia Estadounidense de Pediatría, dice que ha escuchado a pediatras cuyas familias, que antes dudaban, regresaron para solicitar la vacuna contra el sarampión después de ver el impacto de la enfermedad en su comunidad.

“Creo que las familias que sufrieron sarampión hicieron correr la voz de que no era una enfermedad tan fácil”, dice. “Fue muy duro, estaban realmente preocupados”.

Si bien el brote de Carolina del Sur ha terminado por ahora, este año se han reportado más de 20 nuevos brotes en todo Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Eso incluye grandes brotes en Texas, Florida y Utah, cada uno con más de 100 casos confirmados de sarampión.

El resurgimiento del sarampión en Estados Unidos se produce cuando las tasas de vacunación han ido cayendo en todo el país. A nivel nacional, el 92,5% de los niños de jardín de infantes habían recibido la vacuna contra el sarampión en el año escolar 2024-2025, según los CDC. En muchas comunidades de todo el país, esas cifras son mucho más bajas, lo que crea las condiciones necesarias para que se propaguen los brotes de sarampión. Los expertos dicen que todo lo que se necesita es una chispa para encenderlo.

El año pasado, Estados Unidos reportó 2.288 casos de sarampión, la mayor cantidad desde el año 2000, cuando la enfermedad fue declarada eliminada en el país, designación técnica que se les da a los países que llevan un año sin una cadena continua de transmisión.

Ese estatus está ahora amenazado. Con 1.792 casos de sarampión confirmados en lo que va de año, según los CDC, Estados Unidos está en camino de superar el recuento récord de casos del año pasado.