Una comunidad de Sudán del Sur es negada la ayuda mientras el...

Personas desplazadas que buscaron refugio del conflicto en un pueblo aislado de Sudán del Sur fueron negadas de ayuda vital por el gobierno, incluso cuando aumentaban las muertes allí, dijeron testigos y grupos de ayuda.

La Associated Press habló con personas que huyeron a la comunidad de Nyatim, rodeada de pantanos, en semanas recientes. Describieron tener poca comida y agua limpia en un lugar tan desolado que se usó una conexión de Starlink para pedir ayuda.

Sin embargo, cuando los trabajadores de ayuda contactaron a las autoridades sursudanesas con una solicitud para entregar ayuda de emergencia, esta fue denegada. Informes de que decenas de personas habían muerto, incluidas algunas de aparente inanición, no hicieron ninguna diferencia.

“Hubo un ‘no’ por parte de las autoridades locales y nacionales y del ejército”, dijo Yashovardhan, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en Sudán del Sur, quien utiliza un solo nombre. “Mientras tanto, la gente está comiendo hojas y raíces para sobrevivir”.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que suele ser reservado sobre un problema que ha estado presente durante años en Sudán del Sur, también dijo a la AP que le habían bloqueado, a pesar de “numerosos compromisos con las autoridades nacionales y locales”, según el director del país, Adham Effendi.

[Contexto: Sudán del Sur ha experimentado años de violencia interna y luchas por el poder, lo que ha llevado a crisis humanitarias recurrentes en el país. La negación de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia es motivo de preocupación y crítica a nivel internacional.]

[Verificación de datos: La información presentada en el artículo está respaldada por testimonios de testigos y organizaciones humanitarias reconocidas, como Médicos Sin Fronteras y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, proporcionando una base fidedigna para el contenido del artículo.]