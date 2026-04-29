Cómo el Indiana Fever otorgó dos contratos históricos en una semana

SEATTLE, WASHINGTON – 22 de mayo: Kelsey Mitchell #0, Caitlin Clark #22 y Aliyah Boston #7 del Indiana Fever reaccionan contra el Seattle Storm en el Climate Pledge Arena el 22 de mayo de 2024 en Seattle, Washington. (Foto de Steph Chambers/Getty Images) Getty Images

INDIANÁPOLIS – El 11 de abril, el Indiana Fever anunció que había renovado al estrella base Kelsey Mitchell por un contrato de un año. Eso por sí solo no fue noticia – su compañera de equipo estrella, Caitlin Clark, dijo que mantener a Mitchell era una prioridad, y el Fever envió una oferta calificada básica a Mitchell. Esa oferta hizo imposible para ella negociar con otros equipos. Su regreso era esperado.

Sin embargo, su firma fue importante en el sentido de que fue un contrato súper máximo, lo que significa que por primera vez un jugador del Fever iba a ganar $1 millón en una temporada. El contrato de Mitchell le pagará el 20% del nuevo tope salarial de la WNBA, que se estableció en $7 millones después de que se acordara el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo de la liga el mes pasado.

“Durante casi una década, Kelsey ha sido una pieza fundamental del Indiana Fever y asegurar su regreso fue nuestra máxima prioridad. Kelsey Mitchell está entre los mejores de una larga lista de grandes atletas que han elevado no solo nuestra ciudad y franquicia, sino todo su deporte. Ella consolidó aún más su legado la temporada pasada, y esperamos que su regreso subraye cuánto es valorada por toda nuestra organización”, dijo la gerente general del Fever, Amber Cox, en un comunicado de prensa.

Cox mencionó que Mitchell ha estado con Indiana durante casi una década, y la comparación salarial a lo largo de esas temporadas es reveladora. Durante los primeros ocho años de Mitchell con el Fever, ganó alrededor de $1,12 millones en total. En su novena temporada sola, la tres veces All-Star ganará $1,4 millones.

Ese crecimiento es significativo y representa un gran logro para la franquicia. La presidenta de Operaciones de Baloncesto del Fever es Kelly Krauskopf, quien anteriormente tuvo el título de GM para la franquicia y asumió el cargo de 2000 a 2017. Ha visto de cerca el crecimiento salarial de los jugadores y logró enviar el primer contrato de siete cifras en la historia de Indiana.

“No puedo decir lo suficiente sobre Kelsey”, dijo Cox en el día de medios del equipo la semana pasada. “Ella se lo merece”.

Mitchell dijo que le resultó humillante firmar un contrato tan grande y estaba agradecida de poder hacerlo. Vio lo que ofrecía el mercado de agentes libres, pero decidió firmar con el Fever de todos modos – y habría sido difícil dejar el equipo después del proceso principal. “Por todas las razones correctas, sabía que el Fever era la prioridad”, dijo Mitchell.

La miembro del equipo All-WNBA 2025 ha jugado en otras ligas a lo largo de su carrera durante las temporadas baja de la WNBA, incluidas paradas en otros continentes. Ella espera que eso cambie ahora.

“Tendría que ser una situación drástica y única para que yo vuelva al extranjero”, dijo Mitchell. Jugó en la liga de tres contra tres con sede en Estados Unidos Unrivaled durante la temporada baja más reciente y lo haría de nuevo. “Sí, claro. Ese fue un buen baloncesto y fue en los Estados Unidos, así que no me puedo quejar”, dijo.

Mitchell todavía está comprometida con Project B, una nueva liga de startups en el extranjero con la que firmó antes de la existencia del nuevo CBA. Eso podría ser la última vez que Mitchell salga de América del Norte para jugar al baloncesto después de su acuerdo súper máximo con el Fever.

¿Quién más recibió un gran contrato del Indiana Fever?

Ella no fue la única jugadora del Fever en firmar un contrato de siete cifras. La estrella del centro, Aliyah Boston, también lo hizo después de recibir la primera extensión de contrato de la WNBA a través de la recién creada disposición de Rendimiento Excepcional en Contrato Inicial (EPIC) el 17 de abril.

INDIANÁPOLIS, INDIANA – 16 de junio: Kelsey Mitchell #0 y Aliyah Boston #7 del Indiana Fever reaccionan a una falta del Chicago Sky durante la segunda mitad en Gainbridge Fieldhouse el 16 de junio de 2024 en Indianápolis, Indiana. (Foto de Emilee Chinn/Getty Images) Getty Images

Los jugadores en sus contratos de novatos recibieron aumentos salariales, pero ninguno fue tan grande como el de Boston. Debido a que la profesional de tres años fue nombrada en el segundo equipo de All-WNBA la temporada pasada, era elegible para la extensión EPIC, lo que permitió al Fever darle un aumento en 2026, luego una extensión a largo plazo que se extiende más allá de la próxima campaña.

En total, el nuevo acuerdo de Boston proyecta valer un poco menos de $6,3 millones, los números específicos no se pueden conocer hasta que se determine el número del tope salarial para las temporadas futuras. Para alcanzar un salario tan alto durante una extensión de tres años, el Fever y Boston acordaron un acuerdo súper máximo de 2027 a 2029, y la joven pivote también tuvo su salario de 2026 aumentado de $574,612 a $1 millón.

“La pieza EPIC fue una nueva que obviamente nos impacta desde el principio y a la que tuvimos que adaptarnos”, dijo Cox sobre cómo el nuevo CBA cambió las cosas para el Fever. Permitió al equipo tener a un par de jugadoras ganando $1 millón o más esta temporada.

Habrá 31 jugadoras en toda la liga esta temporada con esos salarios. Boston se sintió bendecida por el nuevo contrato y detalló que justo después de que se finalizara el nuevo CBA, su agente comenzó a negociar con el Fever.

“Es simplemente desconcertante escuchar esos números. Es increíble. Estoy tan agradecida de que esta liga esté donde estamos ahora”, dijo la entrenadora del Fever, Stephanie White, una ex jugadora de la WNBA, sobre los grandes contratos otorgados por la franquicia.

El Fever no es el único equipo con múltiples jugadoras que ganan siete cifras. Pero son uno de los tres equipos que tienen una jugadora con contrato súper máximo esta temporada, y son el único equipo que firmó a una jugadora utilizando la disposición EPIC. Fue una temporada histórica para la WNBA y el Fever estuvo en el centro de todo.