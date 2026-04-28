Cómo la decisión de los EAU de abandonar la OPEP podría cambiar el panorama de Oriente Medio

El retiro de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP es una decisión política tanto como comercial, y reavivará las disputas latentes entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que habían sido tapadas por su enojo compartido con Irán por sus ataques a los estados del Golfo desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Teherán.

A corto plazo, salir del cartel de productores de petróleo al que se unió en 1967 le da a los Emiratos Árabes Unidos la libertad de responder rápidamente a la perspectiva a largo plazo de suministros restringidos y maximizar las ganancias. Pero es una decisión que los Emiratos Árabes Unidos han considerado antes, ya que las tensiones con Arabia Saudita sobre las cuotas de producción han sido de larga data.

Pero la sincronización y la naturaleza unilateral de la decisión de los Emiratos Árabes Unidos muestran cómo otras disputas intragolfo sobre cómo responder a la guerra con Irán podrían remodelar Oriente Medio.

La deserción es, por supuesto, un golpe al prestigio de Arabia Saudita, ya que posiciona a los Emiratos Árabes Unidos como el estado del Golfo más cercano a Donald Trump, un crítico a largo plazo de la OPEP y debilita la capacidad de los sauditas para controlar el precio del petróleo.

El anuncio, sin consulta previa, llegó mientras el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que incluye a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, se reunía en una sesión de emergencia en Yeda, la primera vez que lo hacía desde los ataques de Irán.

Desde que comenzó el conflicto con Irán, los Emiratos Árabes Unidos, el estado del Golfo políticamente más cercano a Israel y más hostil a Teherán, ha estado presionando en privado a Arabia Saudita y a Qatar para lanzar contraataques conjuntos contra Irán. Los Emiratos Árabes Unidos fueron el estado del Golfo más duramente atacado por Irán, repeliendo más de 2,200 drones y misiles, en parte por su proximidad geográfica.

A pesar de informes de que Arabia Saudita estaba instando a Estados Unidos a derrotar a Irán, no se formó un consenso público del CCG para dar un paso que podría verse como muy arriesgado, ya que se podría interpretar no solo como autodefensa, sino como aliarse con Israel.

La incapacidad para construir la solidaridad política que se demandaba llevó a los Emiratos Árabes Unidos a decidir abandonar la solidaridad económica del club de productores de petróleo y seguir su propio camino. La empresa estatal Adnoc dice que podrá aumentar la producción de 3.4 millones de barriles al día antes del inicio de la guerra con Irán a 5 millones de barriles para 2027. Después del cierre del estrecho de Hormuz, la producción del país cayó un 44% a 1.9 millones en marzo, y se disputa su capacidad de aumentar la producción.

En general, la guerra con Irán eliminó 7.88 millones de barriles al día de la producción de la OPEP en marzo, lo que resultó en una caída del 27% a 20.79 millones de barriles al día ese mes, la mayor caída de suministro para el grupo de productores en décadas recientes.

El Dr. Ebtesam Al-Ketbi, presidente del Emirates Policy Center con sede en Dubai, calificó la decisión como un acto de interés propio. “De hecho, los Emiratos Árabes Unidos están redefiniendo su papel de un productor dentro de un bloque a un productor equilibrador que contribuye a la estabilidad del mercado a través de su capacidad de actuar”, dijo. “Mientras este movimiento pueda debilitar gradualmente la cohesión de la OPEP, al mismo tiempo fortalece la posición de los Emiratos Árabes Unidos como un actor capaz de influir directamente en la dinámica global de suministro”.

Decididos a diversificarse, los Emiratos Árabes Unidos han dependido mucho más del beneplácito de Estados Unidos que Arabia Saudita. La decisión de salir de la OPEP podría realmente consolidar al país como el favorito diplomático de Trump, un estatus que podría tener consecuencias de inversión para los emiratos.

Los Emiratos Árabes Unidos ya han estado ejerciendo su influencia. A principios de este mes, retiraron depósitos por valor de $3.5 mil millones de Pakistán, una quinta parte de las reservas de divisas extranjeras de Pakistán, como indicación de su descontento con la neutralidad de Pakistán sobre Irán, obligando a Arabia Saudita a intervenir para ayudar a Pakistán.

Al mismo tiempo, en el Cuerno de África, los Emiratos Árabes Unidos habían estado siguiendo una política exterior en gran medida impulsada por intereses comerciales que los pone directamente en desacuerdo con Riad. Esas tensiones pueden resurgir, dependiendo de cómo respondan los sauditas.

Las advertencias sobre la frustración de los Emiratos Árabes Unidos con la respuesta política colectiva del Golfo a los “ataques premeditados” de Irán han sido expresadas repetidamente por el Dr. Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos.

El lunes, Gargash dijo que el CCG, el bloque político compuesto por los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán, Qatar, Bahréin y Kuwait, estaba en su punto más bajo. “Desafortunadamente, la posición del CCG es la más débil de la historia, considerando la naturaleza del ataque y la amenaza que representa para todos”.

Insinuando un antagonismo hacia Turquía y posiblemente Pakistán, dijo: “No podemos permitir que nadie fuera de la región del Golfo dicte nuestras prioridades de seguridad. Estos misiles no se dirigirán a ellos mañana; se dirigirán a nosotros. Por lo tanto, debe haber una visión, política y representación del Golfo a nivel nacional, y espero a nivel colectivo también. La defensa nacional es muy importante, pero también debemos decir que la solidaridad del Golfo no estuvo a la altura de la tarea”.

Antes del debate en los estados del Golfo sobre el futuro de la garantía de seguridad de Estados Unidos, Gargash ha marcado su posición, insistiendo en que Irán sigue siendo la gran amenaza estratégica, no Israel, y América sigue siendo necesaria en la región.

“Hoy en día, el papel de Estados Unidos en la región se ha vuelto más importante, no menos, porque el papel de Estados Unidos no se trata solo de instalaciones militares o algo así. El papel de Estados Unidos es un sistema de defensa. El papel de Estados Unidos es apoyo político. El papel de Estados Unidos es compromiso económico y financiero”.

Al dejar la OPEP, los Emiratos Árabes Unidos esperarán haber garantizado ese compromiso de Estados Unidos.