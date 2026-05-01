Trump dice que aumentará los aranceles de automóviles de la UE al 25% sin aclarar cómo

Trump dice que aumentará los aranceles de automóviles de la UE al...

El presidente Donald Trump dijo que aumentará los aranceles cargados a la Unión Europea para autos y camiones al 25%, sin especificar qué autoridad utilizará para aumentar los gravámenes.

“Basado en el hecho de que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro Acuerdo Comercial completamente acordado, la próxima semana aumentaré los aranceles cargados a la Unión Europea para automóviles y camiones que ingresan a Estados Unidos”, escribió en Truth Social el viernes. “El arancel se aumentará al 25%. Se entiende y acuerda plenamente que, si producen Autos y Camiones en Plantas de EE.UU., no habrá ARANCEL.”

La Corte Suprema dictaminó en febrero que gran parte de la agenda arancelaria de Trump era ilegal. Los aranceles “recíprocos” del presidente fueron invocados mediante una lectura novedosa de la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional, o IEEPA, pero la alta corte dijo en una mayoría de 6-3 que la ley que sustenta esos aranceles de importación “no autoriza al Presidente a imponer aranceles”.

Poco después del fallo de la Corte Suprema, Trump dijo que firmó una orden ejecutiva imponiendo una nueva tasa de arancel “global” del 10% para reemplazar efectivamente los deberes de la IEEPA, aunque esos aranceles tenían un límite de tiempo de 150 días según la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Luego dijo que aumentaría la tasa global al 15%.

La UE en febrero había advertido que su acuerdo comercial con EE.UU. podría estar en peligro después de que se anunciara la nueva tasa de aranceles y pospuso su voto planeado sobre el acuerdo.

La Unión Europea dijo que está siguiendo la práctica legislativa estándar y manteniendo a la administración estadounidense al tanto.

“Nos mantenemos en estrecho contacto con nuestros homólogos, también en busca de claridad sobre los compromisos de EE.UU.”, dijo un portavoz de la Comisión Europea. “Seguimos comprometidos plenamente con una relación transatlántica previsible y mutuamente beneficiosa. Si EE.UU. toma medidas inconsistentes con la Declaración Conjunta, mantendremos abiertas nuestras opciones para proteger los intereses de la UE”.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo en un comunicado el viernes que la UE “no ha logrado un progreso sustancial en sus compromisos acordados” en un acuerdo comercial entre los países.

“La Casa Blanca siempre ha dejado claro que el Presidente se reserva el derecho de ajustar las tasas de aranceles si nuestros socios comerciales no cumplen con sus compromisos”, dijo el funcionario.

La administración Trump el año pasado implementó ampliamente aranceles del 25% a vehículos y ciertas partes de automóviles importados a EE.UU., citando riesgos para la seguridad nacional según la Sección 232. Esos gravámenes siguen en su lugar.

Los fabricantes de automóviles europeos que podrían ser más impactados por un cambio en la tasa arancelaria serían Mercedes, BMW y Volkswagen, que importan un gran porcentaje de los vehículos que venden en EE.UU. desde sus plantas en Europa.