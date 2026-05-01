El casino Resorts World en Queens se expande a juegos de mesa en vivo.

El casino Resorts World en Queens se expande a juegos de mesa...

El casino Resorts World New York City en Ozone Park se ha expandido ahora a juegos de mesa en vivo, marcando un nuevo precedente.

Una primera tirada ceremonial de dados dio inicio a la gran inauguración el martes.

Dale Grant ha estado yendo al casino desde que abrió en 2011 y dice que es una experiencia totalmente nueva.

“Estás interactuando con crupieres en vivo, eso es mucho más divertido”, dijo Grant.

Resorts World New York City está ubicado junto al Aqueduct Racetrack. Su expansión cuenta con más de 240 juegos de mesa, incluyendo blackjack, dados y ruleta, y más de 2,500 máquinas tragamonedas.

El hito es la primera parte de una inversión de $5.5 mil millones que incluye planes futuros de un paquete de beneficios comunitarios de $2 mil millones, un lugar de entretenimiento polivalente con capacidad para 7,000 personas, y la construcción de hasta 50,000 unidades de vivienda para la fuerza laboral.

Los dueños del casino aseguran que se han creado más de 1,200 nuevos empleos, incluyendo 950 nuevos crupieres de juegos de mesa. El casino planea tener más de 2,700 empleados para el verano.

Resorts World fue uno de los primeros tres casinos en obtener una licencia comercial completa en la ciudad de Nueva York.

Este es el primer casino comercial en abrir en los 400 años de historia de la ciudad de Nueva York.

“Es un gran día para la ciudad de Nueva York, estamos de vuelta en la ciudad de Nueva York, lo siento Vegas, lo siento AC, de regreso en la ciudad de Nueva York, Resort World lo logró, todos estamos aquí. Es un gran momento. Miren a todos. Todos se están divirtiendo. Ya saben, Nas hizo una buena presentación, todos lo celebramos”, dijo un cliente.

Los otros dos son Hard Rock Metropolitan Park en Citi Field y Bally’s en el Bronx, que abrirá en la propiedad del antiguo campo de golf del presidente Donald Trump en Ferry Point.

Los otros dos casinos serán complejos totalmente nuevos, que llevarán años construir y abrir.

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