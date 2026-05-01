Lo que sabemos sobre el nuevo sistema de armas láser conjunto del ejército de los EE. UU.

Editor’s note: Esta historia apareció originalmente en Laser Wars, un boletín sobre armas láser militares y otras tecnologías de defensa futuristas. Suscríbete aquí. El arma láser de alta energía para matar misiles de crucero que el Departamento de Defensa de los EE. UU. visualiza como parte de su “Cúpula Dorada para Estados Unidos” para el escudo de defensa de misiles domésticos está comenzando a tomar forma. El nuevo Sistema de Armas Láser Conjunto, una colaboración entre el Ejército de EE. UU. y la Marina de EE. UU. que Laser Wars informó por primera vez en junio de 2025, inicialmente consistirá en un sistema contenerizado de 150 kilovatios con el potencial de escalar a al menos 300kw para derrotar amenazas de misiles de crucero entrantes, según la solicitud presupuestaria de la Marina para el año fiscal 2027. El sistema también incluirá un Sistema de Control de Haz Conjunto “capaz de soportar” un arma láser de 300-500kw, dicen los documentos. El esfuerzo JLWS aprovechará las lecciones de investigación y desarrollo del sistema HELIOS de Alta Energía de 60kw con Difusor Óptico Integrado y Vigilancia (HELIOS) de la Marina, que actualmente está instalado en el destructor de misiles guiados de clase Arleigh Burke USS Preble, y el sistema de 300 kw Capacidades de Protección de Fuego Indirecto-Alta Energía Láser (IFPC-HEL) del Ejército, cuyo primer prototipo planea recibir más tarde este año. La Marina también “realizará mejoras” en su Banco de Pruebas de Misiles Antinave Contra Misiles de Crucero (HELCAP) según corresponda en apoyo de las pruebas futuras de JLWS. Mientras que la solicitud presupuestaria del Ejército del año pasado detallaba $51 millones en fondos obligatorios para JLWS a través del proyecto de ley de reconciliación One Big Beautiful Bill Act bajo su elemento de programa de Misión Extendida del Área de Misiles, la solicitud de este año no contiene ningún fondo de I+D para el año fiscal 2027. En su lugar, la propuesta detalla planes para $337.8 millones en gastos a partir del año fiscal 2028 y hasta el año fiscal 2031. Según los documentos presupuestarios, parece que el servicio planea cerrar sus actividades de IFPC-HEL primero antes de iniciar su parte del esfuerzo de JLWS. Sin embargo, la Marina no está esperando. El servicio solicitó $94.825 millones bajo su elemento de programa de Sistemas de Armas Eléctricas y de Energía Dirigida en el año fiscal 2027, aumentando desde solo $14.5 millones en el año fiscal 2026, como informó anteriormente Laser Wars. Esa cantidad incluye $79.84 millones bajo su esfuerzo de Sistema de Armas Láser de Superficie de la Marina para impulsar la I+D de JLWS, mantener el único sistema HELIOS del servicio para futuras actividades de prueba y actualizar el banco de pruebas HELCAP, que también está recibiendo una inyección separada de $14.978, según la solicitud presupuestaria del servicio. El servicio planea invertir un adicional de $243.3 millones en la I+D de JLWS bajo ese elemento de programa hasta el año fiscal 2031. Juntos, los pedidos del Ejército y la Marina totalizan una visión de $675.93 millones en gastos de I+D para el JLWS hasta el año fiscal 2031. La Marina planea otorgar $31.7 millones en contratos para el desarrollo de JBCS tan pronto como el cuarto trimestre de 2026 y $30 millones en contratos para la adquisición y prueba de JLWS contenerizado para marzo de 2027, según los documentos presupuestarios. Es probable que Lockheed Martin reciba esos contratos. No solo es el líder técnico de defensa en ambos esfuerzos HELIOS y IFPC-HEL que informarán sobre el JLWS, sino que también está desarrollando una versión contenerizada del primero, reveló un ejecutivo de la compañía en agosto de 2025. Aunque la solicitud presupuestaria del Pentágono para el año fiscal 2027 también incluye $452 millones en gastos de I+D para el “desarrollo, integración y evaluación” de armas de energía dirigida en apoyo de Golden Dome, la relación exacta con los esfuerzos de JLWS del Ejército y la Marina no está clara. Los documentos presupuestarios de la Marina afirman que los $79.84 millones asignados bajo SNLWS también incluyen fondos para “comenzar el desarrollo de un plan de implementación consolidado” para todos los proyectos de energía dirigida relacionados con Golden Dome, “aprovechando la sinergia y las arquitecturas comunes de armas entre estos esfuerzos cuando sea posible” en coordinación con la Agencia de Defensa de Misiles de EE. UU. El sueño de un arma láser capaz de derribar misiles de crucero es casi tan antiguo como el láser mismo. El Pentágono demostró por primera vez el concepto en la década de 1970 con el Láser Químico ARPA de la Marina, o NACL, un sistema de fluoruro de deuterio desarrollado por la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa que se enfrentó con éxito a pequeños objetivos de misiles pero resultó demasiado grande y complejo para despliegues prácticos. Esos mismos desafíos alcanzarían a su sucesor, el Láser Químico Avanzado de Infrarrojo Medio Clase Megavatio, o MIRACL, a pesar de que el sistema neutralizó con éxito un misil supersónico MQM-8 Vandal durante las pruebas en 1989. La Guerra del Golfo revivió brevemente este sueño en el fallido programa Láser Aéreo de la Fuerza Aérea de EE. UU., que consumió más de $5 mil millones durante casi dos décadas antes de su cancelación en 2012. Más recientemente, el sistema de Defensa en Capas Láser de la Marina, desarrollado por Lockheed Martin en conjunto con la Oficina de Investigación Naval, derribó con éxito un dron objetivo simulando un misil de crucero subsónico en una demostración de 2022 en el Campo de Pruebas de Misiles de White Sands en Nuevo México en el último intento del ejército de validar el concepto bajo condiciones realistas. El Pentágono claramente espera que el JLWS finalmente impulse sus esfuerzos de defensa de misiles de crucero basados en láser hasta la línea de meta. Pero como Laser Wars informó anteriormente cuando el JLWS se hizo público por primera vez en junio de 2025, esas amenazas representan un desafío mucho más complejo para las armas de energía dirigida que los drones militarizados de bajo costo que están remodelando la guerra en campos de batalla desde Ucrania hasta Oriente Medio. Los misiles de crucero vuelan bajo y rápido, se abrazan al terreno y ejecutan maniobras evasivas que comprimen el tiempo de reacción, mientras que sus carcasas endurecidas requieren una energía mucho más sostenida para derrotar que los drones de cuerpo blando para los que las láseres tácticas actuales están optimizadas. Complicando el desafío, la interferencia atmosférica puede dispersar o absorber la energía del haz antes de que llegue al objetivo; incluso en niveles de potencia de 300kw, las armas láser requieren un grado de control del haz y precisión de punto de mira que ningún sistema conocido ha demostrado aún contra una amenaza realista de misil de crucero. Después de años intentando escalar armas láser a niveles de potencia adecuados para la defensa de misiles de crucero, el impulso del Pentágono por una solución contenerizada también representa un cambio respecto a los sistemas montados en vehículos o integrados en buques de guerra del pasado. En particular para la Marina, el Jefe de Operaciones Navales y destacado campeón de armas láser, el Almirante Daryl Caudle, ha enfatizado explícitamente la búsqueda de capacidades modulares que el servicio pueda intercambiar rápidamente en toda su flota de superficie para misiones particulares sin largas y costosas estancias en astilleros. No hay que ir más lejos que la prueba de fuego real de octubre de 2025 del sistema P-HEL de 20kw del Ejército desde la cubierta de vuelo del portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush. El JLWS no es la única arma láser modular que la Marina está explorando. El mencionado elemento del programa de Sistemas de Armas Eléctricas y de Energía Dirigida también incluye $4.82 millones en fondos para apoyar el “desarrollo, integración y marinización” de los sistemas de Alta Energía Láser Duraderos del Ejército: el arma láser modular de 30kw basada en lecciones del P-HEL y el sistema de Defensa Aérea de Rango Corto Maniobra de Energía Dirigida de 50kw montado en un Stryker que el servicio visualiza como su primer programa ordenado de energía dirigida. El Ejército planeaba adquirir dos unidades E-HEL en el año fiscal 2026 y otro par al año siguiente, según la solicitud presupuestaria del servicio, con planes de “producir e implementar rápidamente” hasta 24 sistemas en total en los próximos años. Con su sistema LOCUST demostrado como una capacidad contra drones tanto en el extranjero como en casa, AV parece el principal contendiente para asegurar ese contrato en los próximos años. Con un apoyo institucional para desarrollar y desplegar armas de energía dirigida a gran escala en niveles históricos, JLWS puede ser una oportunidad significativa para que el Pentágono finalmente haga realidad su sueño de armas láser que matan misiles. Pero la historia del desarrollo de láseres contramisiles de crucero está plagada de programas que superaron cada obstáculo burocrático solo para tropezar con la física y realidades operativas. Un sistema de 150kw contenerizado puede ser un objetivo más modesto y alcanzable que los gigantes que vinieron antes, pero si JLWS puede sobrevivir al contacto tanto con el proceso presupuestario como con las complejidades del mundo real de hacer estallar misiles de crucero en el cielo sigue siendo la pregunta abierta.