Smoothie King planea expandirse a medida que las tendencias de bienestar impulsan las ventas

Desde el aumento de los medicamentos GLP-1 hasta la reacción adversa contra los ingredientes artificiales, las tendencias actuales de bienestar están impulsando el crecimiento de Smoothie King.

“Hay vientos favorables significativos en la industria detrás de lo que estamos haciendo”, dijo Gavin Felder, presidente y director financiero de la cadena. “Lo que hemos aprendido es que las personas son mucho más conscientes de las decisiones que están tomando. Muchas personas ahora se centran en la proteína y en la fibra y en todas esas cosas buenas”.

Fundada hace más de 50 años, la cadena de propiedad privada se atribuye la invención de la palabra “batido” y la popularización de las bebidas saludables. Wan Kim, CEO de Smoothie King, quien anteriormente era franquiciado de la marca en Corea del Sur, ha sido dueño de la franquicia desde 2012. El año pasado, la compañía vendió una participación minoritaria a la firma de capital privado Main Post Partners y dijo que el acuerdo ayudaría a Smoothie King a acelerar el crecimiento y la innovación.

“Si comienzas el reloj [en 2012], hemos estado creciendo las ventas del sistema a una tasa compuesta de dos dígitos desde entonces”, dijo Felder, quien se unió a la empresa hace dos años después de pasar 16 años con Yum Brands, propietario de KFC.

En los últimos cinco años, Smoothie King ha incrementado su número de ubicaciones aproximadamente en un 23%, según informó la empresa a CNBC. Las ventas en todo el sistema de la cadena han aumentado aproximadamente un 64% en ese período.

En 2025, la compañía registró ingresos de $66.16 millones, un aumento del 4% respecto al año anterior, según documentos de divulgación de franquicias. Sin embargo, su beneficio neto cayó aproximadamente un 6% a $14.84 millones. A finales de año, Smoothie King tenía más de 1,200 ubicaciones. Los franquiciados operan más del 96% de las tiendas de la cadena.

Ahora, a medida que los gustos de los consumidores se inclinan más hacia maximizar los nutrientes, la proteína y la fibra, la cadena ve la oportunidad de mejorar sus ubicaciones existentes y construir nuevas.

En abril, Smoothie King anunció un nuevo diseño de tienda con lo que la compañía llamó más “calidez” y “accesibilidad” -un alejamiento de su actual “estética juega y funcional”- y planes para introducirlo gradualmente en todas sus ubicaciones.

Y más tiendas están en camino: la cadena dijo que los franquiciados se han comprometido a abrir más de 200 nuevas ubicaciones en los próximos años. También planea expandirse aún más en alimentos con panes planos, basándose en sus opciones actuales de tazones de batidos, tazones de yogur y tostadas recargadas.

Smoothie King y sus franquiciados abrirán alrededor de 90 nuevas ubicaciones este año, según Felder.

[Contexto: Smoothie King está experimentando un crecimiento impulsado por las tendencias actuales de bienestar y la demanda de opciones más saludables por parte de los consumidores.]

[Verificación de hechos: Los datos financieros y de crecimiento de Smoothie King fueron revisados y confirmados por CNBC.]