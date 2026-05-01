Howe predice tiempos emocionantes bajo la propiedad saudí de Newcastle a pesar de la retirada de LIV

El jefe de Newcastle, Eddie Howe, insiste en que hay “tiempos emocionantes por delante” a pesar de que los propietarios saudíes del club han retirado el financiamiento de otros proyectos deportivos.

El Fondo de Inversión Pública Saudí (PIF), que es el accionista mayoritario en Newcastle, confirmó esta semana que se retirarán de LIV Golf al final de la temporada y pondrán un mayor énfasis en proyectos domésticos sostenibles.

Una delegación del PIF estuvo en Northumberland esta semana para una reunión de rutina con los directivos de Newcastle y Howe se fue tranquilo sobre la dirección futura del club.

Dijo: “Fue una oportunidad para ver a gente que no había visto en mucho tiempo. Los propietarios y representantes del PIF estuvieron aquí. Fueron reuniones constructivas, buenas y está claro que se preocupan por el club de fútbol y la planificación a largo plazo que se está llevando a cabo en todos los niveles. Hay tiempos emocionantes por delante y la visión a largo plazo está ahí”.

El PIF compró Newcastle en 2021 con el objetivo declarado de convertirlo en uno de los clubes más grandes del mundo. En ese momento formaba parte de una amplia inversión en el deporte que también incluía golf, boxeo, Fórmula Uno y tenis.

Se veía como una forma de ganar influencia global, mientras que los críticos del país también afirman que se ha utilizado para disfrazar el espantoso historial de derechos humanos.

Howe asegura que las ambiciones del PIF no han cambiado, pero se necesita tiempo para llevarlas a buen término.

Añadió: “El deseo no ha cambiado, tratar de llegar a la cima de la Premier League, tratar de ganar tantos trofeos consistentemente como sea posible. No creo que eso cambie mientras el PIF sea nuestro propietario, o parte propietario, propietario mayoritario.

“Son muy ambiciosos para el club de fútbol. Hay muchas cosas que necesitan hacer para elevar el club que llevarán un poco de tiempo. Vamos a volver al estadio, al campo de entrenamiento, a los problemas a largo plazo, estas cosas no suceden con un chasquido de dedos porque todo está vinculado a los ingresos.

“Por más que todos quieran acelerar eso, a veces estas cosas, para hacerlo bien, llevan un poco de tiempo”.

Newcastle ocupa el puesto 14 en la Premier League tras perder sus últimos cuatro partidos y Howe ha estado bajo una creciente presión dada la gran cantidad que ha gastado en jugadores desde su llegada a Tyneside.

Dice que no buscó garantías del PIF y acepta que los resultados deberán mejorar entre ahora y el final de la temporada.

“No hay cambio en términos de apoyo y de la infraestructura”, dijo. “Estaba contento con el nivel de apoyo recibido, pero entiendo cómo funciona el fútbol y necesitamos resultados y eso nunca cambiará.

“No tengo ilusiones de que tengo que obtener resultados para mantener ese sentimiento, esa fuerza y esa confianza y eso será independientemente del momento en el que estemos. Soy muy consciente de que hay una responsabilidad que viene con el trabajo”.

Newcastle recibe a Brightón mañana y aún está por verse si Anthony Gordon estará disponible.

El internacional inglés ha estado ausente en los últimos dos juegos y se espera que se vaya en verano para que el club pueda equilibrar sus cuentas.

Pero podría regresar para enfrentarse a los Gaviotas.

Howe dijo: “Él participó en parte de la sesión del miércoles. Fue genial verlo de vuelta en el campo, un jugador de gran calidad y que hemos extrañado. Hoy haremos una evaluación sobre si está en condiciones de jugar mañana”.

Lewis Hall fue relegado para la derrota contra el Arsenal el fin de semana pasado, pero se espera que regrese mañana.