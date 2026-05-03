Dios te acompañe amigo: Dentro de las últimas horas de Spirit Airlines

Spirit Airlines se enfrentaba a unas de sus últimas horas de vuelos el viernes por la tarde. Jeremiah Burton estaba a unas pocas horas de su primer vuelo.

“Es la primera vez que vuelo”, dijo Burton, un técnico de aire acondicionado y calefacción de 45 años, a CNBC en el Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington Thurgood Marshall el viernes, poco antes de partir hacia Nueva Orleans para visitar a su hija y sus gemelos recién nacidos.

“Mentira, solo busqué en línea y busqué el boleto de avión más barato”, agregó diciendo que pagó alrededor de $500 por el viaje a finales del mes pasado. Tenía programado regresar el 6 de mayo.

Mientras Burton esperaba su vuelo, Spirit estaba haciendo los preparativos finales para cerrar durante la noche, poniendo fin a una carrera de tres décadas que llevó los viajes aéreos económicos a millones en Estados Unidos y tan lejos como Perú. Spirit canceló vuelos internacionales el jueves, para empezar, así que los viajeros, aviones y tripulaciones de vuelo no se quedarían varados. La aerolínea dijo que voló más de 50,000 personas el día previo a su colapso.

Los tenedores de bonos de Spirit rechazaron una propuesta de rescate de último minuto del gobierno de Trump que podría haber incluido hasta $500 millones para mantener a la moribunda aerolínea a flote. El acuerdo habría puesto al gobierno por encima de otras reclamaciones de tenedores de bonos y le habría dado una participación de hasta el 90% en la aerolínea.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, llamó al CEO de Spirit, Dave Davis, para decirle que no había acuerdo y que los tenedores de bonos y el gobierno estaban lejos de llegar a un acuerdo, según una persona familiarizada con el asunto. Los tenedores de bonos enviaron una carta al consejo de Spirit, confirmando que el final estaba cerca.

[Context: Información sobre el cierre de Spirit Airlines y la situación financiera de la compañía] [Fact Check: Fact check sobre el rechazo de la propuesta de rescate de Spirit Airlines por parte de los tenedores de bonos y el gobierno de Trump.]