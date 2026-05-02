Pérdida de peso y caída del cabello: El creciente mercado de tratamientos para el cabello desde GLP

Cuando Branneisha Cooper comenzó a tomar la inyección GLP-1 Mounjaro a finales de 2022, escuchó en línea que podría experimentar un adelgazamiento temporal del cabello y se preparó para lo peor. Pero pasaría alrededor de un año antes de que comenzara a notar que su cabello se caía a mechones. Cooper dijo que fue especialmente impactante porque siempre ha tenido un cabello grueso. “Realmente esperaba que no sucediera”, dijo Cooper, de 29 años, a CNBC. “Lo que mi proveedor me dijo es que como estás tomando la medicación que te permite perder peso a un ritmo más rápido, eso es lo que puede causar la caída del cabello”. Desesperada por contrarrestar el efecto secundario, Cooper dijo que comenzó a priorizar las proteínas en su dieta, tomar vitaminas destinadas a ayudar a su cabello e invertir en productos para el cuidado del cabello destinados a estimular el cuero cabelludo para fomentar el crecimiento. Es una de un número cada vez mayor de usuarios de GLP-1 que experimentan una pérdida temporal de cabello por los medicamentos, creando un nuevo mercado de productos para el tratamiento del cabello en medio de la locura por la pérdida de peso. Cooper recurrió a las redes sociales en busca de apoyo, donde encontró a muchos otros usuarios de GLP-1 que experimentaban lo mismo. Mientras que el discurso era menos frecuente al principio de su viaje de pérdida de peso, el auge de los GLP-1 ha significado que más personas acuden a su página para lamentarse y planificar estrategias. “Ha habido un aumento de personas que quieren saber cómo abordarlo, pero también hay muchas personas que quieren saber cómo pueden evitarlo, y eso es algo que simplemente no tengo la respuesta”, dijo Cooper. Según Gallup, el uso de medicamentos GLP-1 se ha más que duplicado desde principios de 2024. La Encuesta de Seguimiento de Salud KFF encontró que aproximadamente uno de cada ocho adultos en EE. UU., o casi el 13%, está tomando actualmente un medicamento GLP-1. Para 2030, JPMorgan estima que aproximadamente 25 millones de estadounidenses estarán tomando un GLP-1, frente a solo 5 millones en 2023.

(Nota de contexto: GLP-1 se refiere a los medicamentos para la pérdida de peso que contienen péptido-1 similar al glucagón) (Nota de verificación de datos: Los datos de uso de medicamentos GLP-1 proceden de Gallup y la Encuesta de Seguimiento de Salud KFF)

Obtener ganancias en medio de la pérdida

Muchos usuarios de GLP-1 han visto resultados significativos en la pérdida de peso. Pero los fármacos también vienen con una multitud de efectos secundarios. Zepbound, fabricado por el gigante farmacéutico Eli Lilly, anuncia efectos secundarios comunes en su sitio web que incluyen pérdida de cabello, náuseas y vómitos, fatiga y más. Mounjaro, también un medicamento de Lilly, advierte de efectos secundarios similares, junto con Ozempic de Novo Nordisk. Wegovy también incluye la pérdida de cabello en sus posibles efectos secundarios. Es un riesgo común con cualquier tipo de pérdida significativa de peso debido a los cambios en el cuerpo, según la Dra. Heather Woolery-Lloyd, dermatóloga y asesora médica principal de la marca de cuidado capilar Nutrafol. “Cuando estás perdiendo peso, ya sea a través de un GLP-1 u otro tipo de pérdida de peso, puedes estar ingiriendo menos nutrientes, menos proteínas, y la pérdida de peso en sí misma puede ser un factor de estrés”, dijo a CNBC. Esos consumidores han buscado cada vez más soluciones para aliviar el proceso físico, según Circana. La firma de investigación de mercado con sede en Chicago estima que los hogares con GLP-1 gastan aproximadamente un 30% más en productos de belleza que los hogares sin GLP-1. “Las soluciones para la pérdida de cabello siguen siendo un segmento destacado en el crecimiento del cuidado del cabello, sostenido por el estrés prolongado de los consumidores desde la pandemia y el uso de medicamentos GLP-1 que surgen como un viento de cola incremental”, dijo Larissa Jensen, asesora de la industria de belleza de Circana. “Muchos usuarios de GLP-1 informan de una caída temporal del cabello, lo que se traduce en una mayor demanda de tratamientos de crecimiento en casa, sueros para el cuero cabelludo y suplementos”. La disminución de la confianza en sí mismo de un usuario de GLP-1 debido a la pérdida de cabello puede significar aún más estrés, según Woolery-Lloyd. En su práctica, dijo que ha visto un aumento notable de pacientes que acuden específicamente con preocupaciones de adelgazamiento del cabello, muchos de ellos debido a los efectos secundarios de GLP-1. Woolery-Lloyd dijo que la última vez que vio un aumento de pacientes con estas preocupaciones fue durante la pandemia, debido a cantidades inesperadas de estrés en el cuerpo. La pérdida de cabello por los GLP-1 es uno de los efectos secundarios más significativos que la industria de la belleza está observando, según Audrey Depraeter-Montacel, líder global de la industria de belleza de Accenture. “Los GLP-1 no solo han cambiado la forma en que las personas pierden peso, sino también la forma en que los consumidores esperan que la belleza y el cuidado personal aborden la situación”, dijo a CNBC, añadiendo que no es una solución “única para todos”. Depraeter-Montacel calificó el tamaño del mercado de GLP-1 de “sin precedentes” y dijo que la oportunidad de negocio para el mercado de tratamiento capilar con esta población en crecimiento sienta las bases para la innovación. “En el lado de las ciencias de la vida, estamos viendo muchas marcas farmacéuticas recaudando fondos para ir tras la innovación y nuevas soluciones”, dijo. “Así que se ha recaudado mucho dinero en nombre de esta oportunidad, lo que creo que confirmó que definitivamente hay una oportunidad comercial aquí, ya que los inversores ponen dólares en esto en ambos lados”. Los consumidores que se sumarán al mercado de tratamiento capilar con GLP-1 también se mantendrán, dijo Depraeter-Montacel. Como los productos para el tratamiento capilar a menudo tardan unos meses en comenzar a mostrar resultados, se espera que estos clientes sean muy leales.